اتفاق بين الصين وفرنسا لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

عقد خه لي فنج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، اجتماعا، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس، مع رولان ليسكور وزير المالية الفرنسي، تبادلا خلاله وجهات نظر معمقة بشأن أحدث تعاون اقتصادي ومالي بين البلدين، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب خه- الذي ترأس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى بين الصين وفرنسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”- عن استعداد الصين للعمل مع فرنسا لتعميق التبادل والتعاون في مجالي الاقتصاد والمالية، وتعزيز الإنجازات الجديدة المستمرة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وفرنسا، وتوفير الاستقرار والطاقة الإيجابية للاقتصاد العالمي.

بدوره، أعرب ليسكور، الذي ترأس الجانب الفرنسي في الحوار، عن استعداد فرنسا لتعزيز التعاون العملي مع الصين في الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجالات الاقتصاد والمالية، وتعزيز تقدم أكبر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.