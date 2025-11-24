ارتفاع الإقبال عصراً .. ومتابعون دوليون يشيدون بالتزام دمياط بالضوابط الانتخابية

أكدت أسماء خليفة مراسلة قناة اكسترا نيوز من دمياط، أن هناك كثافة عددية ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بساعات الصباح بعد استئناف التصويت وعمل اللجان الانتخابية عقب ساعة الراحة، موضحة أنه غلب في البداية الحضور النسائي وكبار السن، بينما تشهد الساعات الحالية توافدًا متزايدًا من جميع الفئات؛ من الشباب، والرجال، والعاملين، وهو ما أرجعته إلى الطبيعة الحرفية والمهنية للمحافظة التي ينتهي معظم العاملين فيها من مهامهم في ساعات العصر.

وأوضحت المراسلة أن محافظة دمياط تضم 137 مقراً انتخابياً عاماً و179 لجنة فرعية موزعة على دائرتين انتخابيتين تشملان 5 مراكز هي إجمالي مراكز المحافظة، ويتنافس داخلها 36 مرشحاً على 4 مقاعد مخصصة للمحافظة بنظام الفردي.

وفيما يتعلق بالضوابط التنظيمية، أكدت «خليفة» أن الهيئة الوطنية للانتخابات شددت على منع أي مظاهر للدعاية الانتخابية في الطرق المؤدية للجان أو أمامها، وهو ما أكدته بعثات المتابعة الدولية التي قامت بجولات ميدانية داخل المحافظة، وأشارت إليه في بيانها الرسمي اليوم.

وفي السياق ذاته، لفتت المراسلة إلى تصريحات المستشار أحمد بنداري خلال المؤتمر الصحفي، والتي شدد فيها على أن جميع أطراف العملية الانتخابية يحق لهم ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية، ولكن عبر الإجراءات الرسمية وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن المشهد الانتخابي في دمياط مستقر ومنظم، وأن الإقبال يتزايد تدريجيًا مع تقدم ساعات اليوم الانتخابي.

