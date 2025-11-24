بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين،على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,73 %، ليستقر بذلك عند 18.337,56 نقطة.



وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 1 % إلى 1.492,54 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 0,43 % إلى 1.241,93 نقطة.



وحقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,43 % إلى 1.777,05 نقطة.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 1,05% إلى 17.496,19 نقطة، وبنسبة 0,97 % إلى 15.875,47 نقطة، على التوالي.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 193,2 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم) ، فيما تجاوزت رسملة البورصة 969,6 مليار درهم.