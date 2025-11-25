سعد الدين الهلالي: لا يليق لأحد أن يستدين لإقامة العزاء للميت

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مصلحتنا في عدم إقامة السرادقات والعزاءات؛ هوتخفيف النفقات وتوفيرها للأهل، فلا يليق لأحد أن يستدين لإقامة العزاء أو أن يستقطع من قوت أولاده لإقامة العزاء.

وأضاف سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه في الظروف الاقتصادية، من حقنا اجتماعيا واقتصاديا المطالبة بوقف العزاءات تخفيفا للنفقات المالية.

وأشار إلى أن العزاء أمر اجتماعي محض، وهو أمر عُرفي، والفتوى فيه تدخل في شئون العرف، والعزاء على المقابر فقط هو اختيار، وبعض السلفيين أصيبوا في ذويهم من الدرجة الأولى وفتحوا باب تلقي العزاء، رغم أنهم نهوا عن سرادق العزاء.