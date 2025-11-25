لينا صوفيا تشارك الجمهور بكواليس مسلسل لينك

شاركت الفنانة الشابة لينا صوفيا مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل

"لينك"، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في أجواء مليئة بالحماس والعمل برفقة فريق التصوير وعدد من الممثلين المشاركين في العمل.

الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي عبّر عن سعادتة

بمشاهدة المسلسل.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.