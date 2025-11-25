ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 21.7% في سبتمبر

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 21.7% في سبتمبر . وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في صادرات «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي قفزت 117.2%، إلى جانب نمو السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 14% نتيجة نمو الصادرات البترولية، رغم تراجع نسبة مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات من 70.4% في سبتمبر 2024 إلى 68.4% في سبتمبر 2025.

وعلى جانب الواردات، سجّلت السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه، ما دعم صعود الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 66.3% مقارنة بسبتمبر أيلول 2024.

كما ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 42.5% مقابل 35.9% قبل عام، نتيجة نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

الصادرات والواردات

وشكلت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» أبرز سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 25.7% من الإجمالي، تلتها «منتجات الصناعات الكيماوية» التي ارتفعت 102.6%، ثم منتجات البتروكيماويات بنسبة 22.0%.

الصين الشريك الأكبر

وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للمملكة في الصادرات السلعية، مستحوذة على 14.4% من إجمالي صادرات السعودية في سبتمبر 2025، تليها الإمارات بنسبة 10.7% ثم الهند بنسبة 10.0%. وبلغت صادرات المملكة إلى أهم عشرة شركاء تجاريين 64.8% من الإجمالي.

كما احتفظت الصين بصدارة قائمة الموردين إلى المملكة بنسبة 28.2% من الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.0%، ثم الإمارات بنسبة 5.7%.