محافظ شمال سيناء: انضباط غير مسبوق بالمحافظة وروح عربية تحسم المشهد الانتخابي

أكد خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المشهد الانتخابي في المحافظة قد خرج بصورة مشرفة تعكس وعي أهالي سيناء وحرصهم الدائم على المشاركة الوطنية.

وأوضح خلال القناة الأولي أن اللجان الانتخابية في مختلف مدن وقرى سيناء شهدت حالة من الانتظام والانضباط منذ الساعات الأولى لفتح الصناديق، وسط حضور لافت للمواطنين الذين شاركوا بروح وطنية عالية.

وأشار مجاور إلى أن التجربة الانتخابية في سيناء هذا العام جسّدت نموذجًا يُحتذى به، مشيرًا إلى أن المجتمع السيناوي دائمًا ما يثبت وطنيته في المواقف المفصلية.

وأضاف أن العرب تتميز بقوانين صارمة تنظم سير الانتخابات وتضمن الشفافية والنظام.

وأوضح أن العرب عندما يكون لديهم حدث وطني مهم تظهر بينهم حالة من التوحد والانضباط، وهي الروح التي لمسها بوضوح داخل لجان سيناء.

وأكد مجاور أنه لم تُسجَّل أي مخالفات انتخابية في المحافظة طوال اليوم، سواء داخل اللجان أو محيطها، ما يبرهن على الوعي المتزايد لدى الناخبين والتزامهم بتعليمات الجهات المنظمة.

كما أشار إلى أنه تم التعامل فقط مع حالتين لكبار السن الذين شعروا بالإجهاد أثناء وجودهم داخل إحدى اللجان، حيث تدخلت الفرق المختصة وقدمت لهم الرعاية الفورية واتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.

و شدد خالد مجاور على أن سيناء أثبتت مجددًا أنها على مستوى الحدث، وأن أبناءها يقدمون دائمًا صورة مشرفة تعكس أصالة المجتمع السيناوي وروحه الوطنية، في مشهد يتناغم مع القيم العربية الراسخة في احترام القوانين والتكاتف خلال اللحظات الوطنية المهمة.