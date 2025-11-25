قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يترأس اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أعلن صباح اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث ترأس محافظ المنوفية اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية للاطمئنان على الحالة العامة وفتح جميع اللجان الانتخابية وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي، وشدد علي ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فوراً من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

ووجه محافظ المنوفية باستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لسير العملية الانتخابية أول بأول والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بحيادية تامة وبدون التوجه لدعم أي مرشح. 

وتناشد محافظة المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية ، وتم تخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.

جدير بالذكر أن المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا، حيث جرى تجهيز 500 مقر انتخابي و لجنة عامة واحدة و 541 لجنة فرعية لضمان تيسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

المنوفية اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

