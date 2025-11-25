قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف iQOO 15.. الأقوى في تاريخ vivo

لمياء الياسين

أطلقت شركة iQOO مؤخرًا هاتف iQOO 15 في الصين بمواصفات قوية، ويبدو الآن أن إصدارًا أصغر حجمًا قد عاد إلى الساحة.

مواصفات هاتف اي كيو او او 15

في وقت سابق من هذا الشهر، زعم تقرير أن iQOO ألغت إطلاق هاتف Mini تمامًا ويتماشى هذا تمامًا مع سعي العلامة التجارية العالمي لإطلاق هاتف iQOO 15 القياسي ، والمُقرر طرحه في 26 نوفمبر.

أما عن مواصفات الشاشة فهي تأتي 6.3 بوصة، وهي أقل بكثير من شاشة الطراز العادي التي تبلغ 6.85 بوصة وقد يعمل الهاتف  بمعالج MediaTek Dimensity 9500

فوفقًا لأحدث التسريبات، قد يحمل جهاز Mini نفس بطارية 7000 مللي أمبير/ساعة 

بالنسبة لمستشعرات الكاميرا، سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، بينما ستحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر 1/1.56 بوصة. وستنضم إلى الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة من سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

 ميزات هاتف iQOO 15 

أما عن الميزات الآخرى لهاتف iQOO 15 فهو سيضم ميزات أخرى، مثل مكبرات الصوت المزدوجة، ومنفذ USB-C (الجيل 3.2)، ومشتت حراري VC بدقة 8K ، وتصنيف IP68/69 . وسيأتي مُحمّلًا مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى OriginOS 6

هاتف iQOO 15 شركة iQOO مواصفات الشاشة معالج MediaTek Dimensity جهاز Mini هاتف iQOO 15 Mini

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

صابرين برفقة زوجها علي السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم السلم والثعبان لعب عيال مع لعبة وبلعبها

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

