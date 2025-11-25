تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف iQOO 15.. الأقوى في تاريخ vivo

أطلقت شركة iQOO مؤخرًا هاتف iQOO 15 في الصين بمواصفات قوية، ويبدو الآن أن إصدارًا أصغر حجمًا قد عاد إلى الساحة.

مواصفات هاتف اي كيو او او 15

في وقت سابق من هذا الشهر، زعم تقرير أن iQOO ألغت إطلاق هاتف Mini تمامًا ويتماشى هذا تمامًا مع سعي العلامة التجارية العالمي لإطلاق هاتف iQOO 15 القياسي ، والمُقرر طرحه في 26 نوفمبر.

أما عن مواصفات الشاشة فهي تأتي 6.3 بوصة، وهي أقل بكثير من شاشة الطراز العادي التي تبلغ 6.85 بوصة وقد يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500

فوفقًا لأحدث التسريبات، قد يحمل جهاز Mini نفس بطارية 7000 مللي أمبير/ساعة

بالنسبة لمستشعرات الكاميرا، سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، بينما ستحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر 1/1.56 بوصة. وستنضم إلى الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة من سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

ميزات هاتف iQOO 15

أما عن الميزات الآخرى لهاتف iQOO 15 فهو سيضم ميزات أخرى، مثل مكبرات الصوت المزدوجة، ومنفذ USB-C (الجيل 3.2)، ومشتت حراري VC بدقة 8K ، وتصنيف IP68/69 . وسيأتي مُحمّلًا مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى OriginOS 6