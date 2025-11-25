قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء سمير فرج: الشباب يتصدر المشهد الانتخابي والمشاركة مسؤولية وطنية
سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء .. قائمة أسعار الدواجن
تطور جديد.. إطلاق سراح مشجعي مولودية الجزائر في أحداث الهلال
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: الأمراض المزمنة تتسبب في 80% من الوفيات

الدكتورة عبلة الالفي
الدكتورة عبلة الالفي
عبدالصمد ماهر

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في ندوة «تنمية الأسرة المصرية.. وحقوق أطفالنا» برعاية اللواء د. سعيد النجار، مساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية، وبحضور اللواء نبيل الحسيني نائب مساعد أول الوزير، واللواء محمد عبد العظيم وكيل القطاع بالقاهرة، واللواء د. نبيل فكري وكيل الإدارة العامة لرئاسة القطاع ورئيس اللجنة العلمية، وعدد من الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي.

وأعربت د. عبلة الألفي عن تقديرها لدعم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لحملة «الولادة الطبيعية الآمنة وتخفيض القيصريات غير المبررة»، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 سبتمبر 2023، بهدف تعزيز الصحة من مرحلة ما قبل الزواج حتى تحقيق «طول العمر الصحي».

وأكدت أن الأمراض المزمنة تتسبب في 80% من الوفيات وتبدأ مبكرًا لدى الشباب، موضحة أن «الألف يوم الذهبية» (270 يومًا في الرحم + 730 يومًا في العامين الأولين) تتشكل خلالها 85% من القدرات الذهنية والجسدية والنفسية للإنسان.

وحذرت من أن المباعدة أقل من عامين بين الولادات تضاعف مخاطر التوحد 4 مرات، وترفع معدلات التقزم والسمنة، وتؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.

ووصفت ارتفاع معدلات الولادة القيصرية بـ«الكارثة الصحية»؛ إذ قفزت من 10% عام 2000 إلى 72% حاليًا (90% في القطاع الخاص)، محرمة الأطفال من البكتيريا المفيدة في القناة الولادية التي تقي من التوحد والسمنة والحساسية وبعض السرطانات.

الولادة الطبيعية بعد قيصرية سابقة

وحددت مسارين لمواجهة الأزمة:

1 الولادة الطبيعية بعد قيصرية سابقة (VBAC)، ونفت صحة مقولة «مرة قيصرية.. دائمًا قيصرية».

2 تجنب القيصرية في الولادة الأولى إلا لضرورة طبية؛ لأنها تحدد مسار الولادات اللاحقة.

وأشارت إلى انخفاض وفيات حديثي الولادة من 18 (2021) إلى 12 لكل ألف مولود حي، مع ملاحظة أن المعدل العالمي 2-3 فقط، وأن خطر الوفاة يرتفع من 18 للطفل الأول إلى 117 لكل ألف للطفل الرابع فما فوق.

وأكدت أن كل دولار يُنفق في الألف يوم الأولى على الوقاية من سوء التغذية يوفر 30 دولارًا، وكل دولار في تنمية الطفولة المبكرة يعود بـ155 دولارًا لاحقًا، داعية لوضع وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى فور الولادة، ومواجهة زواج الأطفال (15% من الزيجات، 30% في بعض المحافظات).

من جانبه، أكد اللواء د. نبيل فكري أن الهدف ليس مجرد ضبط عدد الأطفال، بل بناء جيل صحي قادر على دفع التنمية، مشيدًا بجهود د. عبلة الألفي في تعزيز الولادة الطبيعية لتحسين جودة الرعاية التوليدية وتقليل مضاعفات القيصريات غير المبررة.

وزير الصحة تنمية الأسرة المصرية ارتفاع القيصريات الأسرة المصرية أخصائيي العلاج الطبيعي اللجنة العلمية الولادة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

الإنتخابات البرلمانية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

بالصور

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند
ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند
ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد