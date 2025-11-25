قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء .. قائمة أسعار الدواجن
تطور جديد.. إطلاق سراح مشجعي مولودية الجزائر في أحداث الهلال
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
تفاصيل انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

إسراء صبري

قالت هبة عصام، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز "، إن محافظة الشرقية صباح شهدت اليوم انطلاق اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بمدرسة البطل الشهيد أحمد بلال، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة.

وأضافت عصام، خلال مداخلتها على قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل، مع توفير التسهيلات اللازمة لدخول الناخبين إلى اللجان.

وأشارت إلى أن الساعات الأولى شهدت إقبالًا تدريجيًا من المواطنين، بينما يتوقع ارتفاع وتيرة التصويت مع تقدم ساعات النهار.

وأوضحت أن اليوم الأول من التصويت شهد حضورا واضحا للسيدات في فترات الصباح، قبل أن تتزايد أعداد الناخبين عقب الظهيرة مع انتهاء أوقات العمل وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما ساهم في توافد أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن على اللجان الانتخابية.

