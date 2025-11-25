تفاصيل انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

قالت هبة عصام، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز "، إن محافظة الشرقية صباح شهدت اليوم انطلاق اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بمدرسة البطل الشهيد أحمد بلال، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة.

وأضافت عصام، خلال مداخلتها على قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل، مع توفير التسهيلات اللازمة لدخول الناخبين إلى اللجان.

وأشارت إلى أن الساعات الأولى شهدت إقبالًا تدريجيًا من المواطنين، بينما يتوقع ارتفاع وتيرة التصويت مع تقدم ساعات النهار.

وأوضحت أن اليوم الأول من التصويت شهد حضورا واضحا للسيدات في فترات الصباح، قبل أن تتزايد أعداد الناخبين عقب الظهيرة مع انتهاء أوقات العمل وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما ساهم في توافد أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن على اللجان الانتخابية.