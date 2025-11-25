هشام نصر يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ نادي الزمالك.

هشام نصر عن أرض 6 أكتوبر

وقال هشام نصر عبر تصريحات إذاعيه :"‏اللي يطلع غلطة واحدة في موقف الزمالك هنقوله أهلاً و سهلاً بأي حاجة تعملها،لم نخطوا خطوة بدون موافقة الدولة، ذهبنا للنائب العام وطلبنا التحقيق معنا لو مخطئين يتم محاسبتنا ولا أن يظل أمر الأرض مُعلق بدون رجوعها للزمالك".

وزير الرياضة: نبحث حلول أرض الزمالك وصلاح خرج من مشروع طفرة الطفرة

وكان قد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو خرجا من مشروع طفرة الطفرة.

أضاف وزير الشباب والرياضة في ندوة صدي البلد : موهبة محمد صلاح فرضت نفسها لدينا 4 آلاف لاعب نقوم بتجهيزهم للبطولات العالمية وعدد المسجلين في اتحاد الكرة حوالي 75 الف لاعب وهذا لا يتناسب مع القاعدة العريضة للشعب المصري والشباب

واصل وزير الشباب والرياضة: لدينا مشروع كابيتانو وهو اجتماعي وهناك كشافين من الخارج وهناك أربع لاعبين من المشروع واكتشاف المواهب خرجوا للاحتراف.

وأكمل : لد ينا خطة لانتقاء المواهب واتحاد الكرة لديهم برنامج للمنتخبات.

وعن أزمة أرض الزمالك قال وزير الرياضة: نبحث عن حلول وبدائل لحل الأزمة ونساند الأندية الشعبية والجماهيرية