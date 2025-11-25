قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
شوبير يكشف كواليس انفجار أزمة نهائي السلة بين الأهلي والاتحاد
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025
إقبال متوسط على لجان الانتخابات بمدرسة قصر الدوبارة بالساعات الأولى.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي يكشف تفاصيل ما حدث في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للسلة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
باسنتي ناجي

علق عمرو مصيلحي رئيس اتحاد السلة لـ علي مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

عمرو مصيلحي يتحدث عن مباراة الاتحاد السكندري 

وقال عمرو مصيلحي، لـ الكرة مع فائق: "كنت أتمنى تأجيل المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري ، ولعبها وقت لاحق بدون جمهور لكن الأهلي اعترض، وطبيعي الاتحاد هيقدم تظلم، واعتذر لجماهير الاتحاد السكندري لأن مش في إيدي حاجة".

ورد محمد أحمد سلامة لـ الكورة مع فايق:
“اتفقنا على اللعب بدون جمهور نظرا لحالة الاحتقان”.

وتحدث عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وقال عمرو مصيلحي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "حدثت مناوشات بين الجمهورين وكان هناك حالة شحن كبيرة والملعب كان في حالة "هياج كامل" وكان ذلك قبل نزول الفريقين للملعب".

وأضاف: "حاولنا تهدئة الأجواء ولكننا فشلنا في ذلك، وقررنا إخلاء الملعب بالكامل من الجماهير وأهالي اللاعبين في تواجد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "محمد الغزاوي كان مُصرا على خوض المباراة ولكننا تفاجأنا أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري واللاعبين بالكامل غير متواجدين في الصالة وبالتالي منحنا ١٠ دقائق المهلة القانونية".

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة: "وفق اللائحة الأهلي بطل دوري مرتبط كرة السلة".

الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة

كان خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال. 

وأكد العوضي، على انتهاء إجراءات التعاقد مع جوردان ثيودور، بعد أن اجتاز الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات. 

وأوضح العوضي، أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جوردان جاء بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة اليوناني لينوس جافريل، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر، من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد السكندري الاهلي ابراهيم فايق كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إغلاق لجان السيدة زينب وسط تشديد على الصناديق

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

بالصور

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية

صينية الفشار بالشوكولاتة… تريند جديد يشعل تيك توك

صينية الفشار بالشوكولاتة
صينية الفشار بالشوكولاتة
صينية الفشار بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد