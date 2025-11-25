هدوء فى لجان طور سيناء.. وإقبال في رأس سدر وشرم الشيخ

شهدت لجان طور سيناء في اليوم الثاني إقبالا ضعيفا من الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2025 خلال اليوم الثاني والأخير من التصويت.

وشهدت اللجان هدوءا في الساعات الأولي من الصباح و فتح اللجان.

و بلغ عدد الأصوات امس في جنوب سيناء نحو 5 آلاف صوت.

ومن المتوقع أن يزداد الإقبال في الساعات الأخيرة بعد موعد خروج الموظفين من المديريات والمصالح الحكومية.

بينما شهدت مدن دهب وشرم الشيخ وراس سدر إقبال متوسط.

ويدلي الناخبين بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر، مع تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المديرية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في موعدها المحدد، وجرى التأكد من وصول المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية إلى مقر اللجان قبل فتحها لاستقبال الناخبين بوقت كافي.

وأوضح المركز على استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى على مدار اليوم، والتنسيق مع الجهات الامن لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وتنسيق عملية دخول وخروج الناخبين للادلاء بأصواتهم، مع تكثيف الحملات المرورية في الشوارع، وعمل محاور مرورية لمنع مرور السيارات من أمام اللجان.

وأكد أنه لم بجري تلقي أي مخالفات داخل اللجان أو خارجها خلال التصويت أمس، وأن العملية الانتخابية تسير في انتظام على مستوى كافة مدن المحافظة.

جدير بالذكر، أن انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء تجري داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وتجري الانتخابات بجنوب على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة

، ومقعدين للقائمة.