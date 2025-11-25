قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

شارك الدكتور حسام  شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية - إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية المنعقد في جامعة الملك سليمان الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة بشرم الشيخ، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.


وفي مستهل الكلمة التي ألقاها نيابة عن "فاروق" نقل رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات وزير الزراعة وتقديره للمشاركين، مؤكدًا اهتمام الوزارة بملف الحفاظ على البيئة والموارد الوراثية بما يدعم الأمن الغذائي المصري.

وأكد شوقي على أن الزراعة تعد أحد أكثر القطاعات الإنسانية ارتباطًا بالبيئة، وهو ما يجعل استدامتها أولوية قومية، ليس فقط لضمان إنتاج غذاء كافٍ، بل للحفاظ على توازن النظم البيئية في ظل التحديات المتزايدة.

وأشار  إلى أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تقوم على حماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الأرض والمياه، والحفاظ على البيئة من التدهور، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى أن مصر تمتلك سجلًا طويلًا في حماية التنوع الحيوي من خلال التشريعات الوطنية، أبرزها قانون الزراعة لعام 1966، وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، إلى جانب عضويتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي.

واستعرض شوقي جهود وزارة الزراعة في حماية التنوع الحيوي من خلال ثلاثة محاور أساسية: دمج التنوع الحيوي في الأنشطة الزراعية عبر ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، والتوسع في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، ومراعاة القيم البيئية في خطط استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتنسيق مع وزارة البيئة والشرطة البيئية، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية من خلال جهود مركز بحوث الصحراء وجهاز شؤون البيئة في توثيق وتسجيل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية منذ عام 2020، في خطوة نحو تنظيم الوصول إليها وضمان التقاسم العادل للمنافع المتولدة عن استخدامها.
واشار رئيس مركز بحوث الصحراء الي استراتيجية المركز، في تدشين شبكة من بنوك الجينات والمعشبات النباتية الصحراوية والتي كانت باكورتها افتتاح بنك الجينات والمعشبة النباتية لحنوب سيناء منذ ١٠ ايام بمحطة ابحاث رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء.

وأكد على أن حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، ودعامة أساسية لاستدامة النظم البيئية والحفاظ على الأمن الغذائي وصحة الإنسان، كما نقل شوقي تمنيات الوزير للمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في صون الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما يعزز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

الزراعة وزير الزراعة بحوث الصحراء التنوع البيولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد