الزراعة: حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية - إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية المنعقد في جامعة الملك سليمان الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة بشرم الشيخ، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وفي مستهل الكلمة التي ألقاها نيابة عن "فاروق" نقل رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات وزير الزراعة وتقديره للمشاركين، مؤكدًا اهتمام الوزارة بملف الحفاظ على البيئة والموارد الوراثية بما يدعم الأمن الغذائي المصري.

وأكد شوقي على أن الزراعة تعد أحد أكثر القطاعات الإنسانية ارتباطًا بالبيئة، وهو ما يجعل استدامتها أولوية قومية، ليس فقط لضمان إنتاج غذاء كافٍ، بل للحفاظ على توازن النظم البيئية في ظل التحديات المتزايدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تقوم على حماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الأرض والمياه، والحفاظ على البيئة من التدهور، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى أن مصر تمتلك سجلًا طويلًا في حماية التنوع الحيوي من خلال التشريعات الوطنية، أبرزها قانون الزراعة لعام 1966، وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، إلى جانب عضويتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي.

واستعرض شوقي جهود وزارة الزراعة في حماية التنوع الحيوي من خلال ثلاثة محاور أساسية: دمج التنوع الحيوي في الأنشطة الزراعية عبر ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، والتوسع في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، ومراعاة القيم البيئية في خطط استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتنسيق مع وزارة البيئة والشرطة البيئية، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية من خلال جهود مركز بحوث الصحراء وجهاز شؤون البيئة في توثيق وتسجيل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية منذ عام 2020، في خطوة نحو تنظيم الوصول إليها وضمان التقاسم العادل للمنافع المتولدة عن استخدامها.

واشار رئيس مركز بحوث الصحراء الي استراتيجية المركز، في تدشين شبكة من بنوك الجينات والمعشبات النباتية الصحراوية والتي كانت باكورتها افتتاح بنك الجينات والمعشبة النباتية لحنوب سيناء منذ ١٠ ايام بمحطة ابحاث رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء.

وأكد على أن حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، ودعامة أساسية لاستدامة النظم البيئية والحفاظ على الأمن الغذائي وصحة الإنسان، كما نقل شوقي تمنيات الوزير للمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في صون الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما يعزز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.