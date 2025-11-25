علي رأسهم حكيم زياش.. مهيب عبد الهادي يكشف عن أعلى 8 لاعبين قيمة تسويقية في الكونفدرالية

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أعلي8 لاعبين كقيمة تسويقية في بطولة الكونفدرالية .

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أعلي8 لاعبين كقيمة تسويقية في بطولة الكونفدرالية ... علي رأس القائمة حكيم زياش نجم الوداد الجديد ... الزمالك يشارك بـ 3 لاعبين ".



ويغيب أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وفي نفس الوقت يغيب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها في مباراة زيسكو الزامبي السابقة.

وتأكد غياب عبد الله السعيد لاعب الوسط بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة زيسكو السابقة.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف الثنائي محمود بنتايج ومحمد إسماعيل خلال مران اليوم.