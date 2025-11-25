جامعة قناة السويس تنظم الملتقى المهني الأول للقطاع المالي والمصرفي

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس، فعاليات الملتقى المهني الأول للقطاع المالي والمصرفي وذلك بحضور 400 طالب وطالبة من كلية التجارة وبرامجها المختلفة وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وذكرت جامعه قناة السويس اليوم - في بيان صحفي - أنه شهد الفعاليات الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشريف فاروق الأمين العام للجامعة، والدكتور أحمد عزمي عميد كلية التجارة.

وألقى رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور كلمة أكد خلالها اهتمام الجامعة بتأهيل طلابها للالتحاق بسوق العمل مشيرا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعكس حرص الجامعة على توفير منصات عملية تتيح للطلاب التعرف على واقع العمل بالقطاعات المصرفية والمالية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي .

وقال إن وجود نخبة من قيادات البنوك والخبراء يؤكد ثقة المؤسسات المالية في طلاب الجامعة ويمثل فرصة مهمة للطلاب لفهم متطلبات سوق العمل ودراسة آليات التوظيف، والتعرف على برامج التدريب والمسارات المهنية في البنوك وسوق المال وأشاد بالدور المحوري للمركز الجامعي للتطوير المهني باعتباره حلقة الوصل بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل من خلال برامجه التدريبية ولقاءاته المهنية التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليا وإقليميا .

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبد النعيم بالضيوف من الخبراء والمتخصصين مؤكدا أن الملتقى يأتي تجسيدا لرؤية الجامعة في تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع المالي وتوسيع قاعدة التدريب العملي لطلاب الكلية .

وأوضح أن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في التحول الرقمي والابتكار المالي مما يتطلب إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة المهنية والخبرة التطبيقية.

ودعا الطلاب إلى الاستفادة من خبرات الحضور والتفاعل مع الجلسات الحوارية وبناء شبكة علاقات مهنية تساعدهم في رسم مستقبلهم الوظيفي بوعي واستبصار وأكد أن الجامعة مستمرة في دعم طلابها من خلال البرامج التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني والتي تستهدف رفع جاهزية الطلاب لسوق العمل وتحقيق التواصل الفعال مع مؤسسات القطاع المالي .

وألقى الدكتور محمد عبد الجواد كلمة استعرض خلالها تقريراً شاملا حول إنجازات المركز الجامعي للتطوير المهني من يناير 2024 وحتى أكتوبر 2025 .

وأوضح أن إجمالي عدد المتدربين خلال هذه الفترة بلغ ستة آلاف طالب وطالبة استفادوا من برامج تدريبية نوعية في مهارات العمل وريادة الأعمال والمهارات المالية واللغات المهنية بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توظيف وورش عمل مع مؤسسات مصرية ودولية وأكد أن المركز يسعى إلى التوسع في مجالات التدريب المهني ليصبح أحد أهم نوافذ الجامعة في دعم الطلاب وربطهم بالفرص الحقيقية داخل سوق العمل .

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي في مصر، منهم الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وعماد قطارة الخبير المصرفي وأستاذ التمويل وقيادات من البنك الأهلي المصري من الإدارة الرئيسية والدكتور أحمد السخاوي المدير الإقليمي للـ IMA والمسؤول الدولي عن شهادات CMA والدكتور عصام جوهر عضو مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، إلى جانب عدد من النماذج المهنية الشابة من أصحاب الإنجازات في القطاع المالي من بينهم ياسمين الجبالي رئيس قسم المراجعة ببنك عوده ومحمد أسامة مدير التحليل المالي بمجموعة مستشفيات كليوباترا وعبد الرحمن أكرم مساعد مدير العمليات الداخلية ببنك SAIB .

وقدمت الجلسات النقاشية التي أدارتها الدكتورة هبة الدناصوري أخصائي التطوير المهني بالمركز والدكتور تقي فاروق مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، عرضاً متعمقاً لطبيعة العمل بالبورصة والقطاع المالي مستندة إلى خبرات وتجارب المتحدثين كما تم استعراض الشهادات الدولية المتخصصة مثل CFA وCMA وCPA وFMVA ودورها في تطوير المسار المهني للطلاب. وقدم فريق البنك الأهلي المصري عرضا تفصيليا حول آليات التعيين والمهارات المطلوبة داخل القطاعات المصرفية وتأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الوظائف البنكية، وكيفية اختيار المسار المهني الأنسب لقدرات الطلاب .

وشهدت الفعاليات إعلان الـ IMA توفير منح دراسية لطلاب كلية التجارة للحصول على شهادة CMA الدولية لأول مرة داخل جامعة قناة السويس بما يدعم تأهيل الطلاب وفق المعايير العالمية في المحاسبة والإدارة المالية واختتم الملتقى بافتتاح منصة توظيف مصغرة استقبلت خلالها شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية السيرة الذاتية من الطلاب إلى جانب جمع السير الذاتية لعدد من البنوك بهدف تعزيز فرص التدريب والتوظيف