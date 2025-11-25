كثافات متفاوتة وحركة تصويت مستقرة في اليوم الثاني للانتخابات بالمنوفية

قال أحمد نبيل، مراسل إكسترا نيوز من محافظة المنوفية خلال متابعة لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، إن الحركة التصويتية جاءت مشابهة لليوم الأول، حيث تشهد اللجان كثافات مختلفة تتراوح بين القليلة والمتوسطة، مع وجود بعض التزاحم في لجان القرى مقارنة بالمدن والمراكز، موضحا أن المحافظة تضم 541 لجنة فرعية موزعة على 500 مقر انتخابي.

وأشار «نبيل» إلى أن اليوم الأول اختُتم بعناوين بارزة، أهمها اختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان الفرعية والمقار الانتخابية كافة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا أن عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة يبلغ مليونًا و973 ألفًا و483 ناخبًا وناخبة.

وأكد المراسل أن المشاركات جاءت من فئات عمرية متعددة، بينما يشعر الناخبون بتوفير جميع الإجراءات اللوجستية داخل المقار الانتخابية، وذلك بفضل جهود القيادات التنفيذية في مختلف المراكز التي تشهد سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها، موضحا أن محافظة المنوفية تضم 6 دوائر انتخابية مخصصة للمقاعد الفردية بعدد 11 مقعدًا، إلى جانب مشاركتها في نظام القائمة ضمن الدائرة الأولى «قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا»، التي تشمل 6 محافظات، مؤكدا أن الحركة التصويتية تسير حتى الآن على نحو منضبط ومتكلل بالاستقرار.