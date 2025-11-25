عمليات النيابات والمحاكم: لجان المرحلة الثانية تعمل بانضباط.. ونتابع زملاءنا لحظيا

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة النقيب كريم عبدالباقي، أنها تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية في 13 محافظة تشمل كلا من: (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وأكد كريم عبدالباقي رئيس النقابة في تصريحات صحفية، أن اللجان شهدت انتظاماً كاملاً في عملية التصويت منذ الساعات الأولى لليوم الثاني، مشيراً إلى أن "الزملاء من أمناء السر وموظفي اللجان يؤدون عملهم بكفاءة عالية دون أي معوقات إدارية".

وأضاف رئيس النقابة، أن المجهود الأمني كان واضحاً وفعّالاً، معرباً عن تقدير النقابة "ليقظة وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع الشائعات ومحاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات"، مؤكداً أن التواجد الأمني المكثف خلق مظلة حماية آمنة لجميع العاملين والمواطنين.

كما أشاد عبدالباقي بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلاً إن "الهيئة فرضت انضباطاً واضحاً انعكس على هدوء اللجان وسهولة سير العمل، وهو ما ساهم في دعم بيئة مستقرة داخل الحرم الانتخابي".

وأوضح رئيس النقابة، أن غرفة العمليات على اتصال دائم بممثلي النقابة في مختلف المحافظات، وأن الحالة الأمنية مستقرة تماماً، وتم التأكد من توفير المناخ الملائم.

وأضاف أن "قنوات التواصل مع غرفة العمليات مفتوحة 24 ساعة، وأي ملاحظة أو مشكلة يتم التعامل معها فوراً بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والأمنية".

وفي ختام تصريحاته، دعا عبدالباقي الزملاء العاملين بالنيابات والمحاكم إلى مواصلة أدائهم المشرف والالتزام بالحياد الكامل، مؤكداً أن "موظفي منظومة العدالة هم صمام الأمان الحقيقي للعملية الديمقراطية وواجهة مشرفة للدولة المصرية".