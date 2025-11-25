قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمليات النيابات والمحاكم: لجان المرحلة الثانية تعمل بانضباط.. ونتابع زملاءنا لحظيا

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة النقيب كريم عبدالباقي، أنها تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية في 13 محافظة تشمل كلا من: (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وأكد كريم عبدالباقي رئيس النقابة في تصريحات صحفية، أن اللجان شهدت انتظاماً كاملاً في عملية التصويت منذ الساعات الأولى لليوم الثاني، مشيراً إلى أن "الزملاء من أمناء السر وموظفي اللجان يؤدون عملهم بكفاءة عالية دون أي معوقات إدارية".

وأضاف رئيس النقابة، أن المجهود الأمني كان واضحاً وفعّالاً، معرباً عن تقدير النقابة "ليقظة وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع الشائعات ومحاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات"، مؤكداً أن التواجد الأمني المكثف خلق مظلة حماية آمنة لجميع العاملين والمواطنين.

كما أشاد عبدالباقي بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلاً إن "الهيئة فرضت انضباطاً واضحاً انعكس على هدوء اللجان وسهولة سير العمل، وهو ما ساهم في دعم بيئة مستقرة داخل الحرم الانتخابي".

وأوضح رئيس النقابة، أن غرفة العمليات على اتصال دائم بممثلي النقابة في مختلف المحافظات، وأن الحالة الأمنية مستقرة تماماً، وتم التأكد من توفير المناخ الملائم.

وأضاف أن "قنوات التواصل مع غرفة العمليات مفتوحة 24 ساعة، وأي ملاحظة أو مشكلة يتم التعامل معها فوراً بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والأمنية".

وفي ختام تصريحاته، دعا عبدالباقي الزملاء العاملين بالنيابات والمحاكم إلى مواصلة أدائهم المشرف والالتزام بالحياد الكامل، مؤكداً أن "موظفي منظومة العدالة هم صمام الأمان الحقيقي للعملية الديمقراطية وواجهة مشرفة للدولة المصرية".

النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم العملية الانتخابية القاهرة عملية التصويت وزارة الداخلية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

الصين وروسيا

مسئول صيني: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

علم الصين وماليزيا

الصين وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

النموالاقتصادي

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد