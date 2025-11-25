قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين بالجيزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الصف الأول والثاني والثالث بقطاع الصرف الصحي.

وذلك لمتابعة تنفيذ خطط التطهير ورفع كفاءة الشبكات والروافع ومحطات المعالجة بمختلف أنحاء المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس مياه الشرب بالجيزة على ضرورة تكثيف أعمال التطهير للشبكات والمطابق، وتنفيذ برنامج تطهير وفق أولويات الاحتياج الفعلي، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وتقليل فرص حدوث طفوحات أو انسدادات مفاجئة.

كما وجه حفناوي بالمتابعة المستمرة لـ المناطق الساخنة ذات البلاغات المتكررة، مؤكداً أن رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الشركة.

وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار، أكد رئيس الشركة ضرورة رفع درجات الجاهزية بكافة قطاعات الصرف الصحي، ومراجعة المعدات والبدّالات وسيارات الشفط وخطط الانتشار السريع، بالإضافة إلى تعزيز أعمال تطهير بلاعات الأمطار، والتنسيق المستمر مع الأجهزة المحلية وغرفة عمليات المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مياه.

وأشاد رئيس مياه الشرب بالجيزة بجهود العاملين وتعاونهم في تنفيذ خطط التطوير، مؤكداً حرصه على دعم قيادات الصف الثاني باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين الإدارة العليا والعاملين بالقطاع، مشدداً على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل وتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تخدم نطاقاً واسعاً من مراكز ومدن المحافظة، وتشمل:
المراكز والمدن: الصف – أطفيح – البدرشين – العياط – الواحات البحرية – منشأة القناطر – أوسيم – كرداسة – أبو النمرس – الحوامدية، بالإضافة إلى أحياء: الهرم – العمرانية – جنوب الجيزة – بولاق الدكرور – الوراق – الدقي – إمبابة – الطالبية – المنيرة – العجوزة.
 

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

