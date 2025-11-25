قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قيادات قطاع المياه يرسمون ملامح مرحلة جديدة من التطوير وتوطين التكنولوجيا

قيادات قطاع المياه
قيادات قطاع المياه
آية الجارحي

اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025 وسط حضور رفيع من أبرز قيادات وخبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة، الذين أكدوا خلال كلماتهم أن النسخة الحالية من المؤتمر شكلت نقلة نوعية في مستوى المشاركة الدولية والعلمية والتقنية، ورسخت مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات المياه والتحلية والمعالجة الذكية.

وفي كلمته، عبّر الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، عن سعادته البالغة بما شهده المعرض من تنظيم استثنائي وحضور قوي من الشركات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن ما تحقق يعكس التطور الكبير في قطاع المياه بمصر.


وأشار إلى أن المؤتمر قدم محتوى علميًّا متميزًا شمل موضوعات التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والطاقة النظيفة، داعيًا الباحثين والعلماء إلى مواصلة جهودهم لإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات التي تواجه القطاع.
كما دعا الشركات الدولية للتعاون مع نظيراتها المصرية في تصنيع المعدات محليًا، مستفيدين من الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يؤهلها لتكون مركزًا تجاريًا وصناعيًا عالميًا في مجال المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام الأنظمة الذكية للتحكم والتشغيل.


وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، رحّب المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالحضور من كبار المسؤولين والخبراء، معربًا عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الحالية من المؤتمر والمعرض تحت رعاية وزارة الإسكان.


وأوضح أن المؤتمر مثّل منصة تفاعلية جمعت بين الخبراء وصنّاع القرار والشركات العالمية، حيث ناقشت الجلسات أهم التحديات المتعلقة بالتحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام والحد من الفاقد والتحول الرقمي.

وأكد جابر أن مخرجات المؤتمر أثبتت أن مستقبل قطاع المياه يعتمد على أربعة محاور جوهرية: الشراكات الفعّالة، توطين التكنولوجيا، الاستثمار في الكوادر البشرية، والتحول الرقمي، وهي محاور تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية وليس مجرد إدارة مرافق.

وأضاف المهندس أحمد جابر أن التكنولوجيات الحديثة تمثل مفتاح الحلول المستقبلية، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيُحدث نقلة نوعية في التنبؤ بالأعطال وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.
وأكد أن أحد أهم طموحات الشركة القابضة خلال المرحلة المقبلة هو ربط جميع الشركات التابعة ضمن منظومة رقمية موحدة تعتمد على البيانات والتحول الرقمي الكامل، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية.


من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن معرض IWWI 2025 جاء بمستوى يماثل كبرى المعارض الأوروبية من حيث التنظيم والمعروضات والتقنيات، مشيراً إلى أن ما تم عرضه يعكس نقلة كبرى في مستوى التكنولوجيا المستخدمة داخل القطاع.
وشدد حسن على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في الشراكات الاستثمارية لتحقيق استدامة مالية وفنية في مشروعات المياه والصرف الصحي.

واختتم الجلسة الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمؤتمر والمعرض، مؤكداً أن النسخة الحالية من IWWI رسّخت مكانتها كأحد أهم منصات المعرفة والحوار في المنطقة، بما شهدته من مشاركات دولية واسعة وعروض تقنية متقدمة.
ونوّه بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستدعم خطوات تطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات التحلية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وتوطين الصناعة، معرباً عن تقديره لجميع المشاركين والمنظمين والشركات العارضة على دورهم في إنجاح هذا الحدث الدولي.


واختُتمت فعاليات IWWI 2025 بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية محليًا ودوليًا لدعم مستقبل المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات في مصر والمنطقة.

قطاع المياه مياه الشرب الصرف الصحي IWWI 2025 مستقبل المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

الانتخابات

متابعة من منظمة دولية مشيدة بانتخابات النواب: مشاركة النساء أمر ممتاز ولم نرصد مخالفات

الداعية الإسلامية نورهان الشيخ

بعد نجاح روح ومع المصطفى .. نورهان الشيخ تطل ببرنامج قصة من نور على النهار

الانتخابات

إمبابي: الهيئة الوطنية اكتسبت خبرات في إدارة وحوكمة العملية الانتخابية

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد