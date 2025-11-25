قيادات قطاع المياه يرسمون ملامح مرحلة جديدة من التطوير وتوطين التكنولوجيا

اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025 وسط حضور رفيع من أبرز قيادات وخبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة، الذين أكدوا خلال كلماتهم أن النسخة الحالية من المؤتمر شكلت نقلة نوعية في مستوى المشاركة الدولية والعلمية والتقنية، ورسخت مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات المياه والتحلية والمعالجة الذكية.

وفي كلمته، عبّر الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، عن سعادته البالغة بما شهده المعرض من تنظيم استثنائي وحضور قوي من الشركات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن ما تحقق يعكس التطور الكبير في قطاع المياه بمصر.



وأشار إلى أن المؤتمر قدم محتوى علميًّا متميزًا شمل موضوعات التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والطاقة النظيفة، داعيًا الباحثين والعلماء إلى مواصلة جهودهم لإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات التي تواجه القطاع.

كما دعا الشركات الدولية للتعاون مع نظيراتها المصرية في تصنيع المعدات محليًا، مستفيدين من الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يؤهلها لتكون مركزًا تجاريًا وصناعيًا عالميًا في مجال المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام الأنظمة الذكية للتحكم والتشغيل.



وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، رحّب المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالحضور من كبار المسؤولين والخبراء، معربًا عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الحالية من المؤتمر والمعرض تحت رعاية وزارة الإسكان.



وأوضح أن المؤتمر مثّل منصة تفاعلية جمعت بين الخبراء وصنّاع القرار والشركات العالمية، حيث ناقشت الجلسات أهم التحديات المتعلقة بالتحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام والحد من الفاقد والتحول الرقمي.

وأكد جابر أن مخرجات المؤتمر أثبتت أن مستقبل قطاع المياه يعتمد على أربعة محاور جوهرية: الشراكات الفعّالة، توطين التكنولوجيا، الاستثمار في الكوادر البشرية، والتحول الرقمي، وهي محاور تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية وليس مجرد إدارة مرافق.

وأضاف المهندس أحمد جابر أن التكنولوجيات الحديثة تمثل مفتاح الحلول المستقبلية، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيُحدث نقلة نوعية في التنبؤ بالأعطال وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.

وأكد أن أحد أهم طموحات الشركة القابضة خلال المرحلة المقبلة هو ربط جميع الشركات التابعة ضمن منظومة رقمية موحدة تعتمد على البيانات والتحول الرقمي الكامل، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن معرض IWWI 2025 جاء بمستوى يماثل كبرى المعارض الأوروبية من حيث التنظيم والمعروضات والتقنيات، مشيراً إلى أن ما تم عرضه يعكس نقلة كبرى في مستوى التكنولوجيا المستخدمة داخل القطاع.

وشدد حسن على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في الشراكات الاستثمارية لتحقيق استدامة مالية وفنية في مشروعات المياه والصرف الصحي.

واختتم الجلسة الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمؤتمر والمعرض، مؤكداً أن النسخة الحالية من IWWI رسّخت مكانتها كأحد أهم منصات المعرفة والحوار في المنطقة، بما شهدته من مشاركات دولية واسعة وعروض تقنية متقدمة.

ونوّه بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستدعم خطوات تطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات التحلية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وتوطين الصناعة، معرباً عن تقديره لجميع المشاركين والمنظمين والشركات العارضة على دورهم في إنجاح هذا الحدث الدولي.



واختُتمت فعاليات IWWI 2025 بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية محليًا ودوليًا لدعم مستقبل المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات في مصر والمنطقة.