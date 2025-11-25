مايان السيد تنفي شائعة ارتباطها: كله إشاعات ولو مرتبطة هقول

نفت الفنانة مايان السيد ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت مايان في تصريحات تلفزيونية إن ما يثار حول حياتها الخاصة يأتي غالبًا بدافع حب الجمهور واهتمامه، وأضافت:

"كله إشاعات… أنا مش مرتبطة، ولو مرتبطة هقول. بحس إن دا تفاعل وحب من الناس."

وأوضحت الفنانة الشابة أنها تتعامل بطبيعتها مع زملائها في الأعمال الدرامية، مما قد يفسر ظهورها في لقطات قريبة مع بعض الفنانين، مشددة:

"أنا بكون حلوة مع أي حد بمثل معاه… يكون حلوة مع كل الناس."

وبذلك وضعت مايان السيد حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا، مؤكدة أن تركيزها الحالي ينصب على أعمالها الفنية ومشاريعها الجديدة.

https://www.instagram.com/reel/DRfR2qZk_Me/?igsh=MXNkcnBtbDNpbXB2bw==