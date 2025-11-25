سامح الشاذلي: إنشاء هيئة وطنية للإنقاذ يتماشى مع رؤية مصر 2030

أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عن سعادته مع ختام فعاليات المؤتمر الدولي للحد من الغرق، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 الى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة بلغت 500 مشارك ومشاركة من 55 دولة حول العالم.



أكد الشاذلي أن جميع المشاركين أشادوا بالتنظيم بالإضافة الى السيد جراهام فورد، رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، وأيضا السيد سكرتير عام الاتحاد الدولي وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أعربوا عن انبهارهم بالتنظيم والشباب المصري المتطوع في المؤتمر، ومساهمتهم الفعالة في نجاح المؤتمر.



بالإضافة الى الإشادة بفعاليات المؤتمر من ورش عمل ومناقشات تتم مع جميع المشاركين من مختلف دول العالم، حيث يقوم كل المشاركين بعرض خبراتهم وانجازاتهم في مجال الحد من الغرق والخطوات التي يتم اتخاذها في كل بلد، وكل ذلك يشير الى الاهتمام الدولي بعمليات الإنقاذ والجهود المبذولة في سبيل ذلك، والاهتمام بحياة المواطنين.



وأشار رئيس الاتحاد المصري الى ان المؤتمر له بعد انساني كبير للغاية، ولذلك حرص الاتحاد المصري على استضافة مصر للمؤتمر، وهو أيضا يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 والتي تحدث عنها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



مشيدا أيضا بالدور الكبير الذي لعبه المتطوعين والشباب المصري في تنظيم المؤتمر من الجامعات المختلفة سواء من جاء من القاهرة او الشباب المتطوع من جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، حيث كان لهم دور كبير في المساهمة في نجاح المؤتمر، وكان الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يراهن على الشباب المصري والذي اثبت واكد دوره الكبير وقدرة الاتحاد والدولة المصرية على الاعتماد عليه، وانهم سيكون لهم دور كبير في المستقبل لأنهم مستقبل هذه الامة وعمادها.



كما تقدم رئيس الاتحاد المصري بالتهنئة لجميع أعضاء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على الجوائز التي حصل عليها في ختام المؤتمر، وهي لقب "فارس"، مؤكداً انه ما كان سيحصل عليه لولا الدعم الكبير من جميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا المشاركين مع الاتحاد لأنهم هم شركاء النجاح في منظومة متكاملة يدعم كل منهم الاخر ولا يدخر جهدا في سبيل تطوير منظومة الغوص والإنقاذ في مصر.



وفي حديثه عن "الاستراتيجية الوطنية للحد من الغرق" قال الشاذلي أنها استكمال لمبادرة الحد من الغرق والتي أطلقها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وتبنتها وزارة الشباب والرياضة بدعم كبير ومتواصل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والوزارة، والذي كان لها دور كبير في الظهور والاستمرار.



وأكد الشاذلي ان مصر كان لها السبق في هذه الاستراتيجية "الاستراتيجية الوطنية للحد من الغرق" حيث ان هناك بعض الدول الكبرى في مجال الإنقاذ وتعمل فيه منذ فترات طويلة، ولكن ليس لديها حتي الان استراتيجية للإنقاذ، وهذا هو ما حرص عليه الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في العمل بطريقة علمية ممنهجة لتطوير منظومة الانقاذ والحد من ظاهرة الغرق في مصر.



وأشار الشاذلي ان هذه الاستراتيجية خاصة بكل المسطحات المائية "شواطئ، حمامات سباحة" وتشمل انشاء هيئة وطنية للإنقاذ تكون مسؤولة عن التطوير والتنسيق والمتابعة للإستراتيجية تعمل كإنها وزارة وتنسق مع جميع الأطراف المعنية، مثل الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة للكتاب، من اجل تطوير الإنقاذ في مصر والاهتمام بحياة المواطن المصري.



مؤكدا انه كاتحاد مصري للغوص والإنقاذ لن يتمكن في تنفيذ مثل هذه الأمور بمفرده ولكن دور الاتحاد يقتصر على الدعم الفني، وقد قام الاتحاد بعمل الاستراتيجية وتقديمها لوزير الشباب والرياضة وطالبنا بإنشاء الهيئة الوطنية للإنقاذ، على ان تكون هي المنوطة بتطبيق الاستراتيجية لمنع أي حوادث في مصر مستقبلا.



ووضح ان الهيئة سيكون لها العديد من الاذرع من مختلف الجهات، وسيتواجد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بها كجهة فنية، ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، تدعمنا في هذا الامر ولكن يجب تعاون جميع الوزارات المنوطة مثل وزارة السباحة ووزارة السياحة ووزارة السكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لذك يجب ان تكون تحت رعاية واهتمام مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء.



واختتم الشاذلي تصريحاته مؤكدا على أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سيواصل العمل مع جميعالشركاء الدوليين والمحليين لتعزيز برامج الوقاية، وتطوير الكوادر، ودعمالمبادرات التي تضع سلامة المواطنين "خاصة الأطفال والشباب" في مقدمة الأولويات.