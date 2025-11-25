التليفزيون الجزائري يعلن إذاعة مباريات كأس العرب 2025

أعلن التليفزيون الجزائري إذاعة مباريات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة المقبلة.

واقتنى التلفزيون الجزائري حقوق بث جميع مباريات هذا الحدث الكروي، مواكبة لبطولة كأس العرب فيفا 2025 التي ستحتضنها قطر في الفترة الممتدة بين 01 و 18 ديسمبر 2025



وأضاف التليفزيون الجزائري في بيان رسمي : بإمكان الجمهور الرياضي مشاهدة كل مباريات البطولة على شاشة التلفزيون الجزائري مع ضمان تغطية خاصة وإستوديوهات تحليلية من الجزائر والدوحة قبل وبعد كل مباراة."



وأوضح: "كما سيواكب التلفزيون الجزائري أخبار منتخب الجزائر في قلب المونديال العربي لحظة بلحظة"

قيمة الجوائز المالية لكأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية ستتجاوز 36.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 132.9 مليون ريال قطري)، بزيادة كبيرة عن نسخة 2021 التي بلغت فيها الجوائز 25.5 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 11 مليون دولار أو نحو 40%.

ويحصل الفائز بلقب كأس العرب 2025 على جائزة مالية تتراوح بين 7 و9 ملايين دولار أمريكي، ما يمثل حافزًا قويًا للفرق المنافسة، خاصة مع مشاركة منتخبات لها تاريخ وجماهيرية كبيرة في المنطقة العربية.

وتقام على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر عام 2025.