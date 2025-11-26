برلماني: مشاهد المرحلة الثانية تؤكد إصرار الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات

أدلى النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل محطة مهمة في مسار الدولة لتعزيز بناء المؤسسات وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأوضح متولي، في تصريحات له، أن الدولة المصرية تخوض مرحلة دقيقة تتطلب من جميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية، مشددًا على أن المشاركة التزام وطني يحفظ للوطن استقراره ويضمن استمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشهد داخل اللجان يعكس درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية لدى المواطنين، مشيدًا بالتنظيم المحكم والتسهيلات التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك توفير كل سبل الدعم للمسنين وذوي الهمم، الأمر الذي يؤكد إصرار الدولة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار متولي إلى أن السنوات الماضية شهدت جهودًا ضخمة من الدولة لإقامة مشروعات قومية وبنية تحتية قوية، وهو ما يستوجب حفاظ المواطنين على هذه المكاسب عبر المشاركة الإيجابية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن البرلمان القادم سيكون شريكًا رئيسيًا في استكمال مرحلة البناء والإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة التي يحلم بها الشعب المصري العظيم صاحب الفضل بعد الله عز وجل في وصول مصر لهذه المرحلة الناهضة.

وأكد أن مصر تستحق من أبنائها الوقوف صفًا واحدًا في هذه اللحظات الفارقة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعزز من قوة الدولة وترسل رسالة واضحة بأن الشعب المصري قادر على حماية استقراره وصناعة مستقبله بإرادته الحرة.

وشدد دعوته لجموع المواطنين للتوجه بكثافة إلى لجان الاقتراع في الساعات المتبقية قائلاً: “صوتكم أمانة ومسؤولية.. والوطن ينتظر مشاركتكم لاستكمال مسيرته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا”