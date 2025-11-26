قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مشاهد المرحلة الثانية تؤكد إصرار الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
أميرة خلف

أدلى النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل محطة مهمة في مسار الدولة لتعزيز بناء المؤسسات وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأوضح متولي، في تصريحات له، أن الدولة المصرية تخوض مرحلة دقيقة تتطلب من جميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية، مشددًا على أن المشاركة التزام وطني يحفظ للوطن استقراره ويضمن استمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشهد داخل اللجان يعكس درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية لدى المواطنين، مشيدًا بالتنظيم المحكم والتسهيلات التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك توفير كل سبل الدعم للمسنين وذوي الهمم، الأمر الذي يؤكد إصرار الدولة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار متولي إلى أن السنوات الماضية شهدت جهودًا ضخمة من الدولة لإقامة مشروعات قومية وبنية تحتية قوية، وهو ما يستوجب حفاظ المواطنين على هذه المكاسب عبر المشاركة الإيجابية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن البرلمان القادم سيكون شريكًا رئيسيًا في استكمال مرحلة البناء والإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة التي يحلم بها الشعب المصري العظيم صاحب الفضل بعد الله عز وجل في وصول مصر لهذه المرحلة الناهضة.

وأكد أن مصر تستحق من أبنائها الوقوف صفًا واحدًا في هذه اللحظات الفارقة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعزز من قوة الدولة وترسل رسالة واضحة بأن الشعب المصري قادر على حماية استقراره وصناعة مستقبله بإرادته الحرة.

وشدد دعوته لجموع المواطنين للتوجه بكثافة إلى لجان الاقتراع في الساعات المتبقية قائلاً: “صوتكم أمانة ومسؤولية.. والوطن ينتظر مشاركتكم لاستكمال مسيرته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا”

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

المنزل

انهيار منزل بالطوب اللبن في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

جهود محافظة أسوان

أخبار أسوان: رعاية لحالات إنسانية.. وحملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. ومشروع لبناء قدرات التنمية الحضرية.. وإطلاق مؤتمر توشكى الزراعي

بدء الفرز

بدء فرز الأصوات باللجنة العامة السادسه بالدقهلية

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

