المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
اقتصاد

ترامب يجري محادثات مع الرئيس الصيني ويعلن عن زيارة مرتقبة إلى بكين

وكالات

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، أول محادثات بينهما منذ اتفاقهما على هدنة الرسوم الشهر الماضي، تناولت قضايا التجارة وتايوان والحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال ترامب إن الاتصال الهاتفي كان "جيداً جداً"، وإنهما تحدّثا عن مشتريات فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية، إضافة إلى كبح شحنات الفنتانيل غير القانوني.

وذكر الرئيس الأميركي أنه وافق على زيارة بكين في أبريل، وأنه دعا شي لزيارة رسمية العام المقبل.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "علاقتنا مع الصين قوية للغاية! لقد تحقق تقدّم كبير من الجانبين في الحفاظ على اتفاقاتنا محدثة ودقيقة. الآن يمكننا أن نركز على الصورة الكبرى".

وقال شي لترامب إن عودة تايوان إلى الصين جزء أساسي من النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف البيان أن الزعيم الصيني قال كذلك إن على البلدين الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال لقائهما الشهر الماضي في كوريا الجنوبية وتوسيع التعاون.

كما تحدث الزعيمان عن حرب روسيا على أوكرانيا، وأعرب شي عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق سلام ملزم، بحسب الوزارة.

