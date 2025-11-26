ترامب يجري محادثات مع الرئيس الصيني ويعلن عن زيارة مرتقبة إلى بكين

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، أول محادثات بينهما منذ اتفاقهما على هدنة الرسوم الشهر الماضي، تناولت قضايا التجارة وتايوان والحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال ترامب إن الاتصال الهاتفي كان "جيداً جداً"، وإنهما تحدّثا عن مشتريات فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية، إضافة إلى كبح شحنات الفنتانيل غير القانوني.

وذكر الرئيس الأميركي أنه وافق على زيارة بكين في أبريل، وأنه دعا شي لزيارة رسمية العام المقبل.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "علاقتنا مع الصين قوية للغاية! لقد تحقق تقدّم كبير من الجانبين في الحفاظ على اتفاقاتنا محدثة ودقيقة. الآن يمكننا أن نركز على الصورة الكبرى".

وقال شي لترامب إن عودة تايوان إلى الصين جزء أساسي من النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف البيان أن الزعيم الصيني قال كذلك إن على البلدين الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال لقائهما الشهر الماضي في كوريا الجنوبية وتوسيع التعاون.

كما تحدث الزعيمان عن حرب روسيا على أوكرانيا، وأعرب شي عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق سلام ملزم، بحسب الوزارة.