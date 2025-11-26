أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26-11-2025

أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 في مصر شهدت تقلبات واضحة في السوق المحلي، مع تسجيل تباين في الأسعار حسب نوع الفراخ والمنطقة،

وذلك وفقًا للمؤشرات الصادرة من بورصة الدواجن الرسمية والبوابة الحكومية المختصة برصد أسعار السلع المختلفة، حيث يحرص المستهلكون على متابعة آخر تحديثات أسعار الفراخ لضمان اتخاذ قرارات الشراء الصحيحة.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 نحو 57 جنيهًا فى المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك إلى 69 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو:

أسعار الفراخ الساسو، اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025، تسجل 85 جنيهًا فى المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو فى المحال التجارية 94 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدى 97 جنيها فى بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدى فى الأسواق 109 جنيهات.

أسعار البانيه:

سجل سعر كيلو البانيه مستوى من «200- 210 جنيهات للكيلو».

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 26-11-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض 138جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا



أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 18 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 7.50 جنيه

كتكوت ساسو 11 جنيه

كتكوت ساسو بيور 12 جنيه

كتكوت بلدي 8.50 جنيه

كتكوت هجين 8 جنيه

كتكوت جيل ثاني 10 جنيه

بط فرنساوي (يوم) 20 جنية

بط مسكوفي (يوم) 24 جنيه

بط بغال (يوم) 28 جنيه