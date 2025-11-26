حملات مسائية مكثفة لمتابعة التزام سيارات الأجرة بخطوط السير في القصير

واصلت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملاتها المسائية لضبط حركة سيارات الأجرة داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتكليف مباشر من اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير.

وباشرت إدارة المواقف أعمال المتابعة مساء اليوم في عدد من التقاطعات والشوارع الحيوية، من بينها تقاطع جامعة الدول العربية، وشارع سعد أبو ريدة، وميدان الكهرباء، وذلك للتأكد من التزام سائقي السرفيس والتاكسي بخطوط السير المعتمدة.

التأكد من التعريفة ووضع الملصقات

وشملت الحملة مراجعة التزام سيارات التاكسي بالتعريفة الرسمية، مع التأكيد على ضرورة وضع ملصقات واضحة بقيمة الركوب، بما يضمن معرفة المواطن للتسعيرة ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال.

نتائج الحملة

أسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات، بواقع:

3 مخالفات لسيارات السرفيس

3 مخالفات لسيارات التاكسي

وذلك نتيجة مخالفة خطوط السير أو عدم الالتزام بالضوابط المقررة.

تشديد على الانضباط ودعوة للمواطنين

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات اليومية لضبط المنظومة المرورية داخل المدينة، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمواطن أو تعطل حركة النقل.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة مصحوبة برقم السيارة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.