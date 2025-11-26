حملة مكثفة بشمال الغردقة لضبط الإشغالات ومراجعة التراخيص

شهد حي شمال الغردقة ، مساء أمس حملة موسعة استهدفت فرض الانضباط ورفع الإشغالات، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وقاد الحملة العميد محمد أبو الحسن رئيس الحي، بمشاركة مساعديه وقسم البيئة وقوة من شرطة المرافق.

وانتقلت الحملة إلى عدد من المحاور الرئيسية داخل نطاق الحي، شملت محيط ميدان التقوى وشارع الحجاز والطريق الساحلي وطريق خدمات الأحياء، حيث جرى التفتيش على الرخص التجارية للمحال والمنشآت، ومراجعة نسب الإشغال المقررة، إضافة إلى فحص الشهادات الصحية للعاملين في المطاعم والكافيهات لضمان سلامة الإجراءات.

وأسفرت أعمال الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات على الطريق العام التي تعيق الحركة المرورية أو تخالف شروط الترخيص، مع التحفظ على المضبوطات بقسم شرطة المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي شمال استمرار تنفيذ الحملات اليومية داخل نطاق الحي، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، وتحسين الخدمات، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية.