إنجي البستاوي: ليس كل ممثل جيد يقدر على الارتجال

ضمن برنامج الورش والماستر كلاس بالدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، أقيمت ماستر كلاس مميزة بعنوان "الارتجال ما بين التعليم والفكرة الإنسانية"، قدمتها الدكتورة إنجي البستاوي، فيما أدارت فعالياتها الكاتبة الصحفية والإعلامية شيماء منصور، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من المشاركين.

في مستهل الماستر كلاس، رحّبت الكاتبة الصحفية والإعلامية شيماء منصور بالحضور، معربة عن سعادتها بإطلاق أولى فعاليات المهرجان الذي يقدّم هذا العام مجموعة ثرية من الندوات والورش والماستر كلاس. وقدّمت نبذة تعريفية عن الدكتورة إنجي البستاوي، المدير العام للمهرجان، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وممثلة ومخرجة محترفة، وأمين صندوق جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون، ومدربة تمثيل متخصّصة في الارتجال أشرفت على ورش عديدة حول العالم، وعضو لجنة استراتيجية مصر الثقافية 2030.

وقدمت البستاوي خلال اللقاء استعراضًا لمسيرتها الأكاديمية والمهنية، مشيرة إلى عدد من ورش الارتجال التي قادتها في مصر وفرنسا والكويت وتونس، مؤكدة أن الارتجال بالنسبة لها «الابن الكبير»، إذ أمضت عشر سنوات تقدم ورشًا متخصصة فيه، كما أن رسالتها للدكتوراة تناولت هذا الفن.

وخلال حديثها، أوضحت أن الارتجال فطرة إنسانية يولد بها الإنسان؛ فالطفل يمارس الارتجال تلقائيًا من خلال ردود أفعاله، بينما تلعب التربية والعادات والتقاليد دورًا في تعزيز أو إضعاف هذه الفطرة. وبيّنت أن المجتمعات المنغلقة تواجه صعوبة في بداية الارتجال، على عكس المجتمعات المنفتحة التي تمنح مساحة أكبر للتعبير والتحرر.

وتطرقت البستاوي إلى المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالارتجال، مثل الاعتقاد بأنه مجرد خروج على النص أو أنه يقتصر على العروض الكوميدية، مؤكدة أن هذا الفن تطور مع رواده الذين كتبوا في فن الممثل. وأشارت إلى أهميته في تعزيز الثقة بالنفس وتحرير الذات وإحداث توازن بين الوعي واللاوعي.

وأوضحت أن كل مرتجل ممثل جيد، لكن ليس كل ممثل قادرًا على الارتجال، مشيرة إلى بدايات الارتجال منذ الكوميديا ديلارتي التي اعتمدت على شخصيات وقوالب ومسكات ثابتة. وقدمت أمثلة من مدارس ورواد المسرح الذين اعتمدوا على الارتجال، منهم:

ستانسلافسكي الذي دفع الممثلين للتعامل مع شخصيات واقعية في بيئات حقيقية.

جروتوفسكي ومسرح الشارع وآليات التفاعل المباشر مع الجمهور.

أوجست بوال الذي استخدم الارتجال للتعبير عن القضايا السياسية.



وتحدثت كذلك عن عناصر الارتجال مثل الطلاقة، والمرونة، وسياسة حل المشكلات، بالإضافة إلى أنواعه ومدارسه، موضحة أن الارتجال لا يقتصر على الكوميديا، بل يشمل أيضًا الارتجال التراجيدي الذي يُعد أكثر صعوبة لارتباطه بتدريبات خاصة تكشف عيوب الذات وتعمل على مصالحتها.

وأشارت البستاوي إلى أن تقييم المشهد الارتجالي يعتمد على عدة عناصر منها: إيقاع المشهد، الدراما، المكان، الزمان، والفعل ورد الفعل.

واختُتمت الماستر كلاس بمجموعة من المداخلات، حيث أعرب الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف عن تقديره للدكتورة إنجي البستاوي التي وصفها بـ«النابهة»، مشيدًا بقدرتها على تقديم رسالة دكتوراة متميزة في موضوع شائك وصعب، خصوصًا في جانبه التطبيقي.



كما قدّم الكاتب الصحفي ضياء دندش مداخلة حول الارتجال داخل النص، لتوضح البستاوي أن المؤلف ذاته قد يمارس الارتجال إبداعيًا أثناء الكتابة.

وسأل الباحث والناقد حسام الدين مسعد عن الفرق بين المسرح الارتجالي والارتجال داخل المسرح، فيما أوضح

المخرج عصام السيد أن الممثل قد يلجأ للارتجال داخل النص المكتوب بما يخدم رؤية المؤلف.

واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية جمعت المشاركين بالدكتورة إنجي البستاوي وفريق العمل.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.