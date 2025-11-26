الهلال الأحمر يستقبل وفد خريجي سفينة شباب العالم من 30 دولة لتوصيل المساعدات لغزة

استقبل الهلال الأحمر المصري وفدًا من خريجي برنامج سفينة شباب العالم المشاركين في المؤتمر السنوي السادس عشر للرابطة، المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر، بهدف التعرف على تاريخ الجمعية العريق وجهودها المتواصلة في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ودورها الحيوي في دعم أهالي غزة.

وتفقد الوفد الذي يمثل 30 دولة حول العالم، أروقة المركز العام للهلال الأحمر المصري، حيث اطلعوا على تاريخ الجمعية الممتد لأكثر من مائة عام، وأبرز الشخصيات التي أسهمت في مسيرتها الإنسانية، متوجهين إلى غرفة العمليات المركزية، للتعرف على آلية عمل الغرفة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وكيفية تعاملها مع الأزمات من المتابعة والإبلاغ، كمركز رصد و تنبؤ.

كما تفقد خريجو برنامج سفينة شباب العالم الزيارة، مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية للإطلاع على آلية تجهيز السلال الغذائية، وشاركوا في تعبئة المساعدات إلى غزة، باعثين رسالة دعم إلى أهالي القطاع، كنموذج للتعاون الدولي في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وفي الختام، حضر الوفد لقاءًا توعويًا فى مجال دعم الحياة الأساسي، شمل مهارات إنعاش القلب والتنفس، وطرق استخدام جهاز صدمات القلب الآلي؛ لما يمنح استخدام هذه الأجهزة بأسرع وقت فرصة كبيرة، لإنقاذ حياة المصابين بتوقف القلب المفاجئ .

يذكر أن، رابطة خريجى سفينة شباب العالم هى مؤسسة دولية لتطوير المهارات القيادية لدى الشباب، مقرها طوكيو، وتضم بعضويتها خريجي برنامج سفينة شباب العالم الذي تنظمه هيئة التبادل الشبابي الدولي التابعة لمكتب رئيس وزراء اليابان منذ عام 1988، ولها فرع في مصر يعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والسفارة اليابانية.

ويعقد المؤتمر سنويًا في إحدى الدول الأعضاء بالرابطة، و تستضيف مصر دورته السادسة عشر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 250 عضوًا ممثلًا عن 70 دولة حول العالم.