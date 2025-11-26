قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاعل كبير في عرض «الجميلة والوحش» بحضور حسام داغر وميدو عادل .. صور

عرض الجميلة والوحش
عرض الجميلة والوحش
أحمد البهى

حرص كلٌّ من الفنان ميدو عادل ، الفنان حسام داغر،عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل ، على حضور العرض المسرحي المصري “الجميلة والوحش”.

ويشارك العرض المسرحي “الجميلة والوحش” ضمن مسابقة مسرح الطفل، وقد شهد تفاعلاً كبيرًا من الحاضرين.

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، قد كرّم النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة الذي أقيم أمس، بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة إلهام شاهين حامل اسم الدورة، الذين شاركوا في تكريم النجمة الكبيرة يسرا.

وجاء تكريم يسرا تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، وما قدّمته من عروض مسرحية متنوعة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي.

كما تم عرض فيلم تسجيلي احتفاءً بإطلاق اسم الفنانة إلهام شاهين على الدورة العاشرة، حيث لم تتمالك دموعها أثناء وجودها على المسرح.

ومنح المهرجان لقب “الشخصية المسرحية العربية المكرّمة” لهذه الدورة للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج باعتباره الشخصية الكورية المكرّمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تقديرًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة

الجميلة والوحش مهرجان شرم الشيخ شرم الشيخ للمسرح

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
السعال
