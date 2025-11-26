مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل المجلس جلسته بتقديم خالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس المنضمين إلى قوائم المحكمين للجان العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة 15(2025-2028)، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يبرهن قيمة ما يقدمه أساتذة جامعة دمنهور من رصيد في ذخيرة العلم، ما أهلهم إلى الانضمام إلى هذه القوائم الرفيعة المستوى، والتي تحمل على عاتقها تقييم أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات في مجال البحث العلمي الذي توليه الدولة المصرية أهمية كبرى.

كما شهد المجلس تسليم شهادة اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، مهنئا أسرة المركز بقيادة الدكتورة أمل غنيم، المدير التنفيذي للمركز، وجميع منتسبي الجامعة، وأشار "ترابيس" إلى أن اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يعد اعترافا رسميا بجودة وأداء المركز في مجال تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والقيادات، مع التأكيد على حرص جامعة دمنهور وسعيها المستمر لتطوير منظومة التنمية البشرية لمنسوبيها وسعيها إلى تحقيق رسالة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تقديم تدريب مهني يستوفي المعايير القياسية الدولية بما يضمن تحقيق أهدافه.

وأشاد "ترابيس" بانتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم" لطلاب جامعة دمنهور للعام الجامعي 2025/2026، وانتظام العمل داخل اللجان، وتطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات والتزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، كما أشاد بتجهيزات القاعات واللجان، و توفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمن لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة، موجها الشكر للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمجهوداتهم في الإعداد والتنظيم والمتابعة المستمرة، موجها باستمرار المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات، تنفيذا لسياسة الجامعة في التواصل المستمر مع طلابها وتقديم الدعم الكامل لهم، مشددا على ضرورة إعلان نتائج امتحانات "الميد تيرم" للطلاب فور الانتهاء منها؛ حتى يتسنى للطلاب والمشرفين الأكاديميين متابعة وتقييم الموقف الدراسي للطلاب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

من ناحية اخرى استعرض مجلس جامعة دمنهور استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على الموقع الرسمي للجامعة، والصفحات الرسمية للكليات، مشددا على ضرورة الاستعداد للامتحانات طبقا لمعايير الجودة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الإمتحانات، و اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم.

شهد المجلس تكريم الدكتور أحمد المحص، نائب المدير التنفيذي لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمنهور، لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة مصر الدولية البارالمبية، مؤكدا أن هذا الإنجاز الرياضي الجديد يعد تأكيدا على ريادة أبناء جامعة دمنهور في المجال الرياضي، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد المحص يعد أحد النماذج المشرفة من أبناء مصر، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا.

وكان مجلس جامعة دمنهور كرم الطالب أحمد زبادي، خريج كلية العلوم 2024، قسم "النبات ميكروبيولوجي، كيمياء"، تقديرًا لإنجازاته البحثية اللافتة، فقد نجح "زبادي" في نشر تسعة أبحاث في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى المساهمة في فصل في كتاب علمي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أن تميز الطالب أحمد زبادي، يعكس روح الابتكار والإخلاص التي ننميها في جامعة دمنهور، متمنيا له مزيدا من التفوق والعطاء العلمي، متطلعا إلى المزيد من الإسهامات البحثية المتميزة لأبناء جامعة دمنهور.

كما هنأ مجلس جامعة دمنهور طلاب الجامعة من ذوي الهمم المشاركين في بارالمبياد الجامعات المصرية تحت شعار "أنت الحياة"، وحصولهم على 12 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و4 ميداليات برونزية، معربا عن بالغ سعادته و فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يثبت مجددا قدراتهم و كفاحهم وإصرارهم على التفوق، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم لضمان زيادة قاعدة مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير سبل الدعم لهم، وإتاحة المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات، مثمنا دور مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الحميد السيد في تقديم كافة سبل الدعم للطلاب.

وفي إطار تشجيع شركاء العمل مع الجامعة على بذل مزيد من الجهد، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للجميع لضمان إدارة ناجحة تُخطط بجد للمستقبل، كرم مجلس جامعة دمنهور خالد بعيص، مدير حسابات بالمديرية المالية بالبحيرة، لجهوده المبذولة خلال فترة عمله بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور.

وأشاد "ترابيس" بدور مندوبي المالية في الحفاظ علي المال العام من خلال تفعيل الرقابة الداخلية والعمل في منظومة الفريق والتعاون التام مع الجامعة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة الجامعة بمختلف قطاعاتها خلال شهر نوفمبر.

وخـــــلال جلسته ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ ترقية "8" من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات: (الآداب، العلوم، التمريض، الصيدلة، الفنون التطبيقية).

ـ منح الدرجات العلمية الآتية:

- شهادة الدبلوم لــ 264 طالب، و درجة الماجستير لـ 21 طالب، بالإضافة إلى 5 درجة دكتوراه.

وفي ختام الجلسة، وجه "رئيس جامعة دمنهور" الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والاستمرار في تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في طريقها نحو التميز والريادة، دعما لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.