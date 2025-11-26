حرض ضد المنافس.. إخلاء سبيل شقيق مرشح النواب أحمد رجب

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل شقيق مرشح النواب أحمد رجب في اتهامه بتحريض آخرين لنشر فيديوهات ضد مرشح آخر بالمنيل.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد مرشحي مجلس النواب بضبط الأجهزة الأمنية شخصين أمام إحدى الدوائر الانتخابية لشرائهما أصوات الناخبين لصالح مرشح آخر بالقاهرة .



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بوجود مشاجرة أمام إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة القسم بين طرف أول ( شقيق المرشح الظاهر بمقطع الفيديو ) وطرف ثان (موظفان "أحدهما مصاب بسحجات بالجسم") لخلافات بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم ، تم ضبطهم وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.