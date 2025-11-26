يرغب عدد كبير من الأشخاص فى التمكن من إنقاص الوزن بسرعة وبشكل آمن.

ووفقا لما ذكره موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نعرض لكم أسهل 4 عادات بسيطة تساعدك في إنقاص الوزن .

تقليل عوامل التشتيت

قلّل من مُشتّتات الانتباه، كمشاهدة الأخبار أثناء تناول الطعام وهذه المُشتّتات تُشتّت انتباهك عن سرعة وكمية ما تأكله.

تناول الطعام ببطء

إذا كنت تأكل بسرعة كبيرة، فقد تقوم بتنظيف طبقك بدلاً من الاهتمام بما إذا كان جوعك قد تم إشباعه أم لا.

قد تلاحظ أنك تأكل بسرعة كبيرة عندما تأكل بمفردك وإذا كان الأمر كذلك، شارك وجبة غداء أسبوعيًا مع زميل أو استضف جارًا لتناول العشاء ليلة واحدة أسبوعيًا ومن الاستراتيجيات الأخرى وضع شوكتك جانبًا بين كل قضمة وأخرى.

تناول الطعام فقط عندما تشعر بالجوع حقًا

سيساعدك هذا على تجنب تناول الطعام عند الشعور بالتعب أو القلق.

حاول إيجاد نشاط بديل لا يتطلب تناول الطعام وقد تجد أن المشي السريع أو مكالمة هاتفية مع صديق قد تساعدك على الشعور بتحسن.

التخطيط للوجبات مسبقًا

سيساعدك هذا على ضمان تناول وجبة صحية ومتوازنة.