شراكة إستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين

تم الإعلان عن إطلاق مبادرة “Protect”، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون والتنسيق بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تهدف إلى دعم المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال في مصر، وتمكينهم من تطوير ابتكارات قابلة للتطبيق تتمتع بحماية قانونية وفنية متكاملة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة البحث العلمي ونشر ثقافة الابتكار، حيث أكد الوزير أن حماية الملكية الفكرية أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد المعرفة، وداعمًا رئيسيًا للشباب المصري لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ابتكارية ذات قيمة تنافسية.

وأوضح الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن مشاركة الجهاز في المبادرة تعكس دوره المحوري في نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية ومساندة المبتكرين في تسجيل وحماية ابتكاراتهم وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الجهاز يوفر من خلال المبادرة دعمًا قانونيًا وفنيًا، إلى جانب تيسير إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، بما يضمن حماية الابتكارات على المستويين المحلي والدولي.

إطلاق مبادرة “Protect” لدعم وتمكين المبتكرين المصريين

ومن جانبه، أوضح د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ان مبادرة protect تأتى ضمن أولويات عمل الصندوق وضمن أنشطة الصندوق طبقا لقانون إنشاء الصندوق ودعما لمنظومة الابتكار التى تتبناها الدولة والوزارة. وان حماية الملكية الفكرية امر ضرورى لتمكين الابتكارات والشركات الناشئه من المنافسة فى الأسواق سواء المحلية او الدولية.

وكما أوضح حمودة أن الصندوق يقدم ضمن المبادرة حزمة من خدمات الدعم الفني والقانوني تشمل:

• الاستشارات القانونية المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية.

• صياغة وتسجيل براءات الاختراع محليًا على نفقة المبادرة.

• تحمل رسوم التسجيل الدولي عبر معاهدة (PCT) لضمان حماية الابتكار عالميًا.

• تيسير إجراءات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وفي السياق ذاته، يوفر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية من خلال المبادرة برامج تدريب وورش عمل لرفع وعي المبتكرين بآليات حماية وتسويق الابتكارات، إلى جانب ربطهم بالخبراء والمستثمرين لدعم تحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع توفير دعم مالي وفني متكامل.

وتؤكد مبادرة “Protect” التزام الدولة برعاية المبدعين المصريين، وتعزيز قدراتهم في الابتكار، ودعم حضور مصر في المؤشرات العالمية للابتكار.

ويدعو كلٌّ من الجهاز المصري للملكية الفكرية والصندوق المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال المصريين إلى التسجيل للاستفادة من خدمات المبادرة عبر الرابط التالي:

http://submission.isf.gov.eg/