زراعة أول الحقول الإرشادية المجانية للقمح باستخدام المخصبات الحيوية بسيناء

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 225 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار. كما شنت حملات تفتيشية على أسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط 2 طن و91 كجم من الكبدة والسجق والمصنعات واللحوم المقطعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بالجيزة المرور على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة، كما تم إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية. كما نظمت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية مجانية بمنطقة نزلة السمان بالتعاون مع مستشفى بروك، حيث تم علاج ورش وتجريع 1480 رأس ماشية وطائر وعقد 3 ندوات إرشادية، كما تم تحصين 180,288 رأسًا من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم ضبط أكثر من 4.3 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، كما عقدت مديرية الزراعة بالقليوبية ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية ببنها حول المكافحة المتكاملة لآفات محصول القمح، وتناولت طرق الزراعة والري والتسميد والمكافحة المتكاملة للحشائش والآفات والأمراض. كما تم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وقامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية وعمل التقصي الوبائي.

ونفذت مديرية الطب البيطري بالغربية قافلة بيطرية بقرية عزبة فوزي مركز السنطة، قدمت خدماتها لـ 208 حيوانات و5618 طائرًا. وتم متابعة أعمال التحصين بالحملة القومية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وتفقد الحالة الوبائية والمتابعة الصحية للحيوانات بالأسواق وأعمال الإرشاد والتوعية للمربين، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات الشتوية ونشر التوصيات الفنية، والمرور على مركز تجميع الأقطان للتأكد من سلامة الإجراءات.

كما تم المرور على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة، وتم إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بقرية كفر داود مركز السادات، قدمت خدمتها لـ 1150 حيوانًا و3000 طائر، كما واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ المرور على الزراعات القائمة والمحاصيل، وكذلك المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل.

وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 236,774 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مع المرور على أسواق الماشية لمتابعة الحالة الوبائية، كما واصلت مديرية الزراعة بالدقهلية المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، وتم إزالة حالات تعدٍي على الأراضي الزراعية.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على لجان التحصين ومتابعة عمليات تحصين الماشية، وتنفيذ عدة ندوات إرشادية حول أهمية التحصين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 18 قافلة بيطرية خدمت 8822 حيوانًا. وتم تحصين 753,440 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية.

كما أسفرت حملات الرقابة على ثلاجات اللحوم عن ضبط 565 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

بينما عقدت مديرية الزراعة بالنوبارية اجتماعًا مع مراقبي العموم لمناقشة ومتابعة سير العمل وبعض الموضوعات المتعلقة بقطاع الزراعة، بما في ذلك مسؤولى حماية الأراضي ومسؤولي كارت الفلاح، كذلك عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعًا مع مسؤولي مبادرة "ازرع" لبحث المعوقات.

وتم إزالة 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، واستمرار أعمال تطهير المساقي الخصوصية. كما تم المرور على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة. وشاركت مديرية الطب البيطري في القوافل السكانية العلاجية المجانية بقرية زهرة مركز كفر الدوار، مقدمة خدماتها لـ 716 رأس ماشية.

كما استقبلت مديرية الزراعة بالإسكندرية لجنة من الوزارة لمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية. وتم توزيع تقاوي الحقول الإرشادية لمحصول القمح موسم 2025/2026. كما تم فحص أشجار النخيل والزينة في حدائق المنتزه وأنطونيادس وحديقة الحيوان، وتم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما قامت مديرية الزراعة بمطروح بمتابعة مزارع الزيتون وتقديم الإرشادات الفنية بعد الحصاد، ونفذت أول حقل إرشادي لمحصول الشعير ضمن خطة لـ 65 حقلاً إرشاديًا. ونفذت المديرية قافلة بيطرية مجانية بقرية علوش، خدمت 800 رأس أغنام، وعُقدت ندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والتأمين على الماشية.

فيما قامت مديرية الطب البيطري بالسويس بمتابعة أسواق الحيوانات الحية وتحصين الحيوانات بها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. كما تم عمل توعية إرشادية بأهمية التحصين والتلقيح الاصطناعي للحيوانات، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية المرور على زراعات بنجر السكر والبرسيم لتقديم الدعم الفني. وتم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بالاشتراك مع جامعة قناة السويس والإدارة البيطرية بفايد، حيث تم علاج 2137 حيوانًا، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد المرور لمتابعة زراعات بنجر السكر وقراءة مصايد جمعيات الائتمان. وأعلنت المديرية عن زراعة أول حقل من الحقول الإرشادية المجانية للقمح باستخدام الميكنة الحديثة (السطارة) ضمن الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول، كما نفذت مديرية الزراعة بدمياط ندوة إرشادية تدريبية حول التوصيات الفنية لمكافحة سوسة النخيل وأهمية المحافظة على الثروة النخيلية، وكذلك ترشيد المياه وتطهير المساقي. كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية بيطرية مجانية بقرية كفر تقي بالتعاون مع مستشفى بروك.

وأعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء عن زراعة أول الحقول الإرشادية المجانية للقمح باستخدام المخصبات الحيوية والبكتيريا النشطة. وتم المرور على الزراعات القائمة لتقديم الإرشادات. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن توزيع تقاوي القمح على مزارعي الحقول الإرشادية. وتم تفقد الجمعية الزراعية بنويبع ومتابعة الزراعات بالمزرعة الحيوية بدهب، التي تعتمد على السماد العضوي. كما تمت متابعة الزراعات بوادي سعال ومزارع الزيتون والمانجو والشعير والبرسيم والفول.

وواصلت مديرية الزراعة بالفيوم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، وكذلك متابعة زراعات النباتات الطبية والعطرية. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 55,476 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بالمنيا بالمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، وتم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن تحصين 13,206 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وشنت المديرية حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط 234 كجم من اللحوم البلدية والأسماك والفراخ واللحوم المجمدة والكبدة المصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وخلال هذا الاسبوع ايضا قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج بتنفيذ عدة ندوات إرشادية حول الحمى القلاعية وعترة سات 1 وأهمية التحصين خلال الحملات القومية، بالإضافة إلى التوعية بمرض السعار وكيفية التعامل مع حالات العقر، كما تابعت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين، كما واصلت مديرية الزراعة بالأقصر المرور على زراعات القصب القائم والغرس الخريفي، وتم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية. وقامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق المواشي وعمل تقصٍ وبائي نشط وتوعية المربين والتجار بأهمية التحصينات الوقائية، كما قامت مديرية الزراعة بأسوان بالمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، والمرور على زراعات القصب وفحصها. كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول محصول القمح وطرق زراعته والري الحديث. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية الحاجر مركز إدفو بالتعاون مع جامعة أسوان.

