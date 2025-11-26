برامج متكاملة.. عبد المنعم سعيد يكشف ما يحتاجه المشهد السياسي في مصر

علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على تطورات المشهد المرتبط بانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن نظام القائمة يقوم على الأفكار والبرامج الحزبية، إلا أن تغطية ما يجري ما زالت تعاني من قصور واضح.



وأشار "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا سياسيًا متكاملًا يختلف عن الشعارات العامة من نوع "حب مصر"، داعيًا من يريد لعب دور المعارضة إلى تقديم مشروع فكري وعملي واضح لا يعتمد على العبارات الفضفاضة.



وأضاف أن المطلوب اليوم هو طرح برامج سياسية غير قائمة على منطلقات دينية أو قضايا خلافية مرتبطة بالحريات، مؤكدًا ضرورة وجود سلطة تنفيذية قوية تمتلك مشروعًا واضحًا، معتبرًا أن المشكلة تكمن أحيانًا في أن الجمهور لا يقرأ أو لا يتابع هذه البرامج بعمق.

وشدد على أهمية وجود إعلام منضبط قادر على بناء خطاب إيجابي يشرح ما يجري في الداخل للعالم الخارجي ويعكس صورة واقعية عن العمليات السياسية.

وفي سياق آخر، قال سعيد إنه ما زال محتارًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب خلق وضعًا معقدًا في الأزمة الأوكرانية، حيث يرى أن روسيا كسبت الحرب بفضل إرثها التاريخي وتحالفاتها الأوروبية، وسعيها الدائم إلى التوسع الجغرافي.

واعتبر أن أوكرانيا رغم كونها جزءً من الاتحاد السوفيتي سابقًا، فإنها تمتلك شخصية وهوية خاصة، وكانت لاعبًا أساسيًا داخل المنظومة السوفيتية منذ عهد بوتين، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع أوروبا تسير نحو صفقة محتملة، تقوم على منح روسيا السيطرة على إقليم الدونباس، في ظل وضع دولي شديد الحساسية.