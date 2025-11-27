بعد الاعتداء على فتاة.. تحريات وفحص كاميرات مركز طبي شهير بالمقطم

تجري الأجهزة الأمنية في القاهرة تحريات موسعة وفحص كاميرات المراقبة بمركز طبي شهير في المقطم بعد واقعة التعدي على فتاة داخل عيادة الأسنان.

وحصل موقع “صدى البلد” على التقرير الطبي الخاص بـ فتاة المقطم بعد الاعتداء عليها بالضرب داخل مركز طبي شهير في المقطم.

وتضمن التقرير الطبي للفتاة التي تدعى ه أ، 34 سنة، بإصابتها بسحجات في الكتف الأيمن وكدمة على الكوع الأيمن وسحجة على الأصبع الأوسط لليد اليمنى وكدمات على إصبع السبابة الأيمن وباطن اليد الميمنى وسحجات وكدمات على ظاهر اليد اليسرى وكدمات بالفخد الأيسر والتواء بالكاحل الأيمن.

اتهمت فتاة، ممرضة تعمل في مركز طبي شهير بالمقطم بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها باليد وسحجات مختلفة اثناء قيامها بالكشف في عيادة الأسنان بالمركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغا من فتاة اتهمت فيه ممرضة بمركز طبي شهير بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها باليد.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة «توجهت للمركز الطبي للكشف في عيادة الأسنان وأثناء ذلك طلبت من الممرضة وضع بنج على أسناني لحين قدوم دوري في الكشف، إلا أنها رفضت وتحدثت بشكل مهين معها وحينما تركتها ودخلت للكشف أخبرت الطبيبة بما جرى ونشبت بينهما مشادات كلامية».

وتابعت الفتاة في محضر الشرطة «الممرضة تعدت على جسديا وقامت بدفعي داخل العيادة مما تسبب في إصابتي بالتواء في الكاحل وقامت بسبي بألفاظ مشينة ثم تحدثت مع والدتي وقامت بسبي وقذفي مرة أخرى والتسبب في إصابتي باليد ايضا».

وطالبت الفتاة في محضر الشرطة بتفريغ كاميرات المركز الطبي والوقوف على ملابسات الحادث وضبط الممرضة بعدما وجهت لها اتهامات التعدي اللفظي والجسدي عليها والتسبب في إصابات بها.

حررت أجهزة أمن القاهرة المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.