أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
اقتصاد

المقاولون العرب تفتتح معرضا لمنتجاتها من الأثاث الخشبى

خلال افتتاح المعرض
خلال افتتاح المعرض
آية الجارحي

فى إطار توجه شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مجال الصناعات المرتبطة بالتشييد، افتتح المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الشركة، معرضا للمنتجات الخشبية التي تقوم بتنفيذها الشركة داخل مصانعها بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من خلال أحدث إنتاجها من الأثاث المكتبي والمنزلي والفندقي، والمُصنع من الأخشاب الطبيعية.

ويعكس ذلك  جودة الصناعة ودقة التنفيذ وتنوع التصميمات وبما يلائم مختلف احتياجات العملاء، ويتيح المعرض للزائرين فرصة التعرف على منتجات تجمع بين المتانة والتصميمات الحديثة وبما يناسب متطلبات الاستخدام داخل المؤسسات والشركات والمنشآت الفندقية والأفراد.

ولا يقتصر دور المعرض على عرض قطع الأثاث فحسب، بل يمتد ليبرز القدرات التصنيعية المتكاملة لقطاع المنتجات الخشبية بالشركة، حيث يشمل التجاليد الخشبية بأنواعها، والأبواب، والأرضيات. 

كما يضم المعرض منتجات الأثاث الخارجي المخصصة للأماكن المفتوحة، وكذلك الأثاث الموفر للمساحة، بما يعكس خبرة الشركة في تقديم حلول تصميمية عملية ومناسبة لمتطلبات العملاء.

ويعد المعرض الجديد بكمبوند بانوراما الجبل الأخضر بمدينة نصر نافذة إضافية لعرض الأثاث بجانب معرضها الكائن بمصانعها بمدينة العاشر من رمضان، ضمن ١٠ مصانع تقوم بإنتاج مواد البناء المختلفة، والتى توفر مختلف عناصر الأثاث بمستويات مختلفة تناسب كافة الاحتياجات.

