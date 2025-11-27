المقاولون العرب تفتتح معرضا لمنتجاتها من الأثاث الخشبى

فى إطار توجه شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مجال الصناعات المرتبطة بالتشييد، افتتح المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الشركة، معرضا للمنتجات الخشبية التي تقوم بتنفيذها الشركة داخل مصانعها بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من خلال أحدث إنتاجها من الأثاث المكتبي والمنزلي والفندقي، والمُصنع من الأخشاب الطبيعية.

ويعكس ذلك جودة الصناعة ودقة التنفيذ وتنوع التصميمات وبما يلائم مختلف احتياجات العملاء، ويتيح المعرض للزائرين فرصة التعرف على منتجات تجمع بين المتانة والتصميمات الحديثة وبما يناسب متطلبات الاستخدام داخل المؤسسات والشركات والمنشآت الفندقية والأفراد.

ولا يقتصر دور المعرض على عرض قطع الأثاث فحسب، بل يمتد ليبرز القدرات التصنيعية المتكاملة لقطاع المنتجات الخشبية بالشركة، حيث يشمل التجاليد الخشبية بأنواعها، والأبواب، والأرضيات.

كما يضم المعرض منتجات الأثاث الخارجي المخصصة للأماكن المفتوحة، وكذلك الأثاث الموفر للمساحة، بما يعكس خبرة الشركة في تقديم حلول تصميمية عملية ومناسبة لمتطلبات العملاء.

ويعد المعرض الجديد بكمبوند بانوراما الجبل الأخضر بمدينة نصر نافذة إضافية لعرض الأثاث بجانب معرضها الكائن بمصانعها بمدينة العاشر من رمضان، ضمن ١٠ مصانع تقوم بإنتاج مواد البناء المختلفة، والتى توفر مختلف عناصر الأثاث بمستويات مختلفة تناسب كافة الاحتياجات.