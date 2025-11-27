الجامعة العربية تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الرابع عشر

شارك قطاع الشئون الاقتصادية، برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الرابع عشر، الذي يُعقد يومي 27-28 /11 /2025 في العاصمة اليونانية أثينا.

جاءت تلك المشاركة في ضوء دعم وتعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة وغرفة التجارة العربية اليونانية.

ويمثل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية وجمهورية اليونان، في مجالات استراتيجية تشمل الإنشاءات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السفير الدور المهم للجامعة العربية في دعم التكامل الاقتصادي العربي–اليوناني، مستعرضا أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، مع الإشارة إلى جهود الجامعة العربية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة لتعزيز الاستثمار العربي البيني وفق أحدث المعايير الدولية.

كما تناول الأبعاد الإقليمية والإنسانية، مشيراً إلى الأوضاع في فلسطين وجهود مؤتمر شرم الشيخ الدولي لوقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية دعم التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الاستقرار السياسي لتحقيق تنمية مستدامة.

ويجمع المنتدى كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية واليونان لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة تُسهم في التنمية المستدامة للطرفين.