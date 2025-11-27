قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يوجة رسالة مؤثرة لدعم رمضان صبحي
بعد اكتمال النصاب القانوني .. بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطني
دوري أبطال إفريقيا.. مفاجآت بتشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي
مرصد الأزهر يحذر: السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي تهدف لطمس الهوية الإسلامية
منظمات حقوقية دولية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لم تتوقف
نهائي القرن الإفريقي.. ذكري تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك
شرم الشيخ تتألق عالميًا.. احتفالية «زامنا» تدخل أجندة الفعاليات الدولية خلال الشتاء
هشام نصر يمثل نادي الزمالك في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الهلال الأحمر يدفع بـ 260 ألف سلة غذائية و 50 ألف بطانية إلى غزة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
إغلاق 17 منشأة مُخالفة وفحص 154 مركزًا طبيًا في البحيرة لضمان المعايير الصحية
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الرابع عشر

السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي
السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي
الديب أبوعلي

شارك قطاع الشئون الاقتصادية، برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الرابع عشر، الذي يُعقد يومي 27-28 /11 /2025 في العاصمة اليونانية أثينا.

جاءت تلك المشاركة في ضوء دعم وتعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة وغرفة التجارة العربية اليونانية.

ويمثل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية وجمهورية اليونان، في مجالات استراتيجية تشمل الإنشاءات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السفير الدور المهم للجامعة العربية في دعم التكامل الاقتصادي العربي–اليوناني، مستعرضا أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، مع الإشارة إلى جهود الجامعة العربية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة لتعزيز الاستثمار العربي البيني وفق أحدث المعايير الدولية.

كما تناول الأبعاد الإقليمية والإنسانية، مشيراً إلى الأوضاع في فلسطين وجهود مؤتمر شرم الشيخ الدولي لوقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية دعم التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الاستقرار السياسي لتحقيق تنمية مستدامة.

ويجمع المنتدى كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية واليونان لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة تُسهم في التنمية المستدامة للطرفين.

جامعة الدول العربية علي بن إبراهيم المالكي المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني غرفة التجارة العربية اليونانية الدول العربية فلسطين وقف إطلاق النار مؤتمر شرم الشيخ اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"الريف المصري": مشروع ال 1.5 فدان يوفر 250 ألف فرصة عمل ويحوّل الصحراء لمجتمعات تنموية

نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بركان أثيوبيا

خبير:مصر بعيدة عن تأثير بركان الصدع الإفريقي.. لا أمطار حمضية ولا نشاط بركاني جديد

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد