انقطاع الكهرباء في 3 مقاطعات بأوكرانيا بسبب هجمات روسية

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بانقطاع طارئ للتيار الكهربائي في 3 مقاطعات بالبلاد جراء تضرر شبكة الطاقة بعد هجمات روسية.

وفي وقت لاحق ، شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا مما أدى إلى اندلاع حرائق وإصابة 19 شخصًا وإلحاق أضرار بالغة بالمباني والمركبات، وفقًا لما ذكره حاكم المنطقة.



وقال إيفان فيدوروف، في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة، إن الهجوم دمر متاجر وألحق أضرارًا بـ 31 مبنى سكنيًا و20 منزلًا خاصًا.

وذكر أيضا أن ثمانية أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال فيدوروف في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "تجري حاليًا عملية إنقاذ في 12 موقعًا.. تم نشر أقصى عدد من الوحدات من خدمات الطوارئ الحكومية والشرطة الوطنية وفرقنا الطبية".

أظهرت الصور المنشورة على الإنترنت رجال الإطفاء وهم يكافحون الحرائق في المباني السكنية الشاهقة والمركبات المدمرة في شوارع المدينة.

قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 72 طائرة بدون طيار من أصل 90 طائرة وصاروخين باليستيين أطلقتهما روسيا في هجوم على مستوى البلاد خلال الليل.

وتحتل القوات الروسية مساحات شاسعة من أراضي منطقة زابوريجيا، وتحقق مكاسب مؤخرًا، على الرغم من أن المدينة التي تحمل الاسم نفسه لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.



وصرح يفجيني بيليتسكي، الرئيس المعين من روسيا لمنطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرتها، بأن القوات الأوكرانية هاجمت البنية التحتية لشبكة الكهرباء في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.

وكتب بيليتسكي على تيليجرام أن الكهرباء انقطعت عن 40 ألف مشترك في البلدات الخاضعة للسيطرة الروسية في المنطقة.

