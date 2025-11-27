بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجاري تنفيذها بشوارع قرية شيبة النكارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق على مساحة ١١ ألف متر مسطح وبتكلفة ٦ مليون جنيه ، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لمركز ومدينه الزقازيق للعام المالي 2025/ 2026 وذلك تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للقرى والمدن.

إستعرض شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارعي مبارك ومسجد أبو سمرة ومتفرعاتهما بقرية شيبة النكارية ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من وضع طبقه السن والرمل وقطع الفيرما مع تركيب صفايات للأمطار ، وذلك لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأضاف رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمساحة ٩ آلاف متر مسطح وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية طبقاً للجدول الزمني المحدد نهاية شهر ديسمبر القادم .

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أجرى المحافظ إتصالاً تليفونياً برئيس قطاعات الكهرباء موجها ً بسرعة نقل أعمدة الكهرباء لأماكن آمنه علي جانبي الشارع مع إستبدال الأعمدة القديمة لتوسعة الشارع لسرعة إستكمال أعمال التطوير الجارية والحفاظ على أمن وسلامة أبناء القرية خاصة في فصل الشتاء.

التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية وأجرى حديثاً ودياً معهم إستمع فيه لمطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً المسؤولين بإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها وأعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم على الطبيعة مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي على الجهد المبذول لتقديم أفضل الخدمات إليهم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمراكز ومدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها ، مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير الجارية لضمان إستمراريتها لأكبر فترة ممكنه.