فينيسيوس جونيور يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تطور إيجابي في مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو 2027.

وكانت شائعات قد ترددت حول احتمال رحيل اللاعب الصيف المقبل بسبب مطالبه المالية المرتفعة، حيث كان يسعى للحصول على راتب يقارب راتب كريستيانو رونالدو، أو على الأقل معادلة ما يتقاضاه الدولي الفرنسي كيليان مبابي. ويحصل فينيسيوس حاليًا على 15 مليون يورو سنويًا، مقارنة بـ 23 مليون يورو صافيًا لمبابي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن فينيسيوس جونيور وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد خلال الأشهر المقبلة بعد التوصل لاتفاق حول تخفيض مطالبه المالية.

وأكدت الصحيفة أن قرار اللاعب جاء بعد الأداء المميز لريال مدريد في فوزه الصعب على أولمبياكوس 4-3 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ما عزز رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي الملكي.