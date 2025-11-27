مياه الجيزة تنظم قافلة شاملة لخدمات الشرب والصرف الصحي بالبدرشين

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس محمد حفناوي، قافلة مائية شاملة بمدينة البدرشين، بهدف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي بين المواطنين من خلال أنشطة مباشرة ومتنوعة.

وأوضح المهندس محمد حفناوي أن تنفيذ القافلة جاء بالتنسيق مع مجلس مدينة البدرشين، حيث قام فريق المعامل بسحب عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وذلك في إطار حرص الشركة على المتابعة الدورية لضمان استدامة تقديم مياه شرب آمنة.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى قيام فريق التوعية بتنفيذ حملات ميدانية ركزت على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتحذير من إلقاء المخلفات الصلبة داخل شبكات الصرف الصحي، إلى جانب توزيع بروشورات توعوية تحمل رسائل هادفة للحفاظ على كل نقطة مياه.

وفي سياق متصل، استطلع فريق التوعية آراء المواطنين بنطاق خدمة محطة مياه البدرشين المرشحة، ضمن الاستطلاعات الدورية التي تُجريها الشركة للوقوف على مدى سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، حيث تأتي هذه الجهود في إطار إعداد دراسات تُسهم في تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ سعياً إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكملت القافلة فعاليتها، بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥، وتطبيق واتس اب على الرقم ٠١٢٢١٧٩٩٧٧٧، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق المحافظة،



