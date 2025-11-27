ناجي الشهابي: العمل السياسي قائم على مواقف يومية تجاه القضايا الوطنية

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن العمل السياسي لا يقتصر على الانتخابات أو الترشح للبرلمان فقط، بل يقوم على مواقف يومية تجاه القضايا الوطنية ومتابعة احتياجات المواطنين على الأرض.

إرادة المواطنين ومتابعة القضايا اليومية

وأوضح الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حزب الجيل يحرص على أن يكون قريبًا من الشارع المصري، من خلال تقديم مرشحين يمثلون إرادة المواطنين ومتابعة القضايا اليومية عبر الأنشطة الحزبية والإعلامية.

وأشار إلى أن هذه المواقف اليومية التي تمنح الحزب قوته وفاعليته، وتجعل الحزب حاضرًا وفاعلًا في السياسة المصرية بشكل مستمر، مؤكدًا أن مراقبة الشارع لعمل الحزب تعكس مدى تأثيره في القضايا الحقيقية والمشكلات اليومية للمواطنين.

