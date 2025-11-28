صدى البلد يكرم دوللي شاهين بعد أغنية تريند

كرّم موقع صدى البلد الفنانة دوللي شاهين خلال ندوة خاصة أقيمت داخل مقر المؤسسة، وذلك احتفاءً بنجاح أغنيتها الأخيرة تريند لتي حققت انتشارًا واسعًا وتصدّرت منصات التواصل الاجتماعي فور طرحها.

وحلّت دوللي شاهين ضيفة على الندوة بحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، حيث تحدثت عن كواليس الأغنية الجديدة وردود أفعال الجمهور التي اعتبرتها أكبر دافع لها لمواصلة تقديم أعمال مميزة. كما كشفت عن استعدادها لطرح أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الندوة نقاشًا حول مسيرتها الفنية ومشروعاتها القادمة، وسط أجواء من التفاعل والحوار البنّاء.

وفي ختام الفعالية، قدّم فريق صدى البلد درع التكريم للفنانة تقديرًا لنجاحها وتألقها، وسط أجواء احتفالية وصور تذكارية جمعتها بالحضور.