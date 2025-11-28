الكونفدرالية.. موعد مباراة المصري وزيسكو الزامبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره زيسكو يونايتد الزامبي على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وزيسكو الزامبي

تقام مباراة المصرى وزيسكو الزامبي اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرا، على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان النادي المصري قد نجح مؤخراً في الفوز على منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتصدر الفريق البورسعيدي مجموعته بفارق الأهداف عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي تغلب على زيسكو يونايتد بهدف نظيف في إطار منافسات ذات الجولة.

وتضم قائمة النادي المصري 22 لاعبًا واصطحب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، ثنائي الفريق، باهر المحمدي وميدو جابر، خلال رحلة زامبيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة، التي حرمتهما من المشاركة في اللقاء الماضي أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.