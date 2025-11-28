قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الضفة المحتلة.. منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح
رياضة

الكونفدرالية.. موعد مباراة المصري وزيسكو الزامبي

المصري
المصري
ياسمين تيسير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره زيسكو يونايتد الزامبي على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وزيسكو الزامبي

تقام مباراة المصرى وزيسكو الزامبي اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرا، على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان النادي المصري قد نجح مؤخراً في الفوز على منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتصدر الفريق البورسعيدي مجموعته بفارق الأهداف عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي تغلب على زيسكو يونايتد بهدف نظيف في إطار منافسات ذات الجولة.

وتضم قائمة النادي المصري  22 لاعبًا واصطحب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، ثنائي الفريق، باهر المحمدي وميدو جابر، خلال رحلة زامبيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة، التي حرمتهما من المشاركة في اللقاء الماضي أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

المصري الكونفدرالية زيسكو الزامبي

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

