قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موسم عطلات مزدحم.. إياتا تتوقع زخمًا في الرحلات الجوية عالميا خلال نوفمبر وديسمبر

السفر الجوي
السفر الجوي
نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن الطلب العالمي على السفر الجوي شهد في أكتوبر 2025 زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، محققًا أداءً قويًا ومستمرًا في كل من الأسواق الدولية والمحلية. وارتفعت السعة التشغيلية المتاحة بنسبة 5.8%، فيما سجل عامل الحمولة 84.6%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن أكتوبر 2024.

وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: “كان أكتوبر شهرًا قويًا للسفر الجوي، مع ملاحظة النمو الدولي لشركات الطيران الأمريكية بنسبة 4.5% بعد عدة أشهر من الأداء المستقر تقريبًا. التوقعات لبقية العام مشجعة، حيث من المتوقع أن تتوسع السعة المجدولة في نوفمبر بنسبة 3.6% وفي ديسمبر بنسبة 4.7%، ما يعكس طلبًا قويًا على السفر خلال موسم العطلات ورغبة الشركات في إنهاء صفقاتها قبل نهاية العام. في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي لعام 2026، تمثل مرونة الطلب على السفر الجوي نقطة مضيئة تستحق دعم الحكومات.”

 

أداء الأسواق الدولية

شهدت آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بنسبة 10.9%، مدعومة بزيادة السعة 9.1% وارتفاع عامل الحمولة إلى 84.4%، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2024 بمقدار 1.4 نقطة مئوية. جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل خاص بحركة الركاب إلى ومن الصين، اليابان، وفيتنام، التي شهدت جميعها توسعًا تجاوز 10%. وعزت إياتا هذا الأداء إلى انتعاش السفر الدولي داخل المنطقة وزيادة الطلب على الرحلات بين المدن الكبرى.

وفي أوروبا، سجلت شركات الطيران ارتفاعًا بنسبة 7.4% في الطلب، مع زيادة السعة 6% وعامل حمولة وصل إلى 86.5%، مرتفعًا 1.2 نقطة مئوية عن العام السابق. وذكرت إياتا أن السوق الأوروبية شهدت نموًا ثابتًا في الرحلات الدولية، مدعومًا بالزيادة المستمرة في السفر بين المدن الأوروبية والمحاور الدولية الرئيسية.

أما في الشرق الأوسط، فقد ارتفع الطلب بنسبة 10.7% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة السعة بنسبة 8.1% وارتفاع عامل الحمولة إلى 82.5% (+2 نقطة). وأوضحت إياتا أن النمو القوي يعود جزئيًا إلى انخفاض قاعدة المقارنة العام الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الركاب.

وفي أمريكا الشمالية، حققت شركات الطيران نموًا متواضعًا بنسبة 4.5%، مع زيادة السعة 4.7% وتراجع طفيف في عامل الحمولة إلى 84.2%. وواصل خط الأطلسي بين أمريكا وأوروبا توسعًا، حيث ارتفعت حركة الركاب بنسبة 3.8% مقارنة بشهر سبتمبر، وهو تحسن طفيف يعكس انتعاش الطلب بعد أشهر من الأداء المستقر.

وسجلت أمريكا اللاتينية نموًا في الطلب بنسبة 7.2%، مع زيادة السعة 8.2%، فيما شهدت أفريقيا نموًا بنسبة 7.3% مع زيادة السعة 5.3% وارتفاع عامل الحمولة إلى 74.1%.

الأسواق المحلية

على صعيد الرحلات المحلية، ارتفع الطلب بنسبة 3.4% مقارنة بأكتوبر 2024، مع توسع السعة بنسبة 3.6%، بينما انخفض عامل الحمولة قليلًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 84.6%. وكانت الأسواق البارزة هي البرازيل، التي سجلت نموًا محليًا قياسيًا بنسبة 12.4% مع زيادة السعة 10.5%، وعامل حمولة 85.2% (+1.5 نقطة)، والصين التي ارتفع فيها الطلب المحلي 5.7% مع زيادة السعة 4.6% وعامل حمولة 85.5% (+0.9 نقطة).

أما الولايات المتحدة، فقد شهدت السوق المحلية عودة النمو المعتدل بنسبة 1.3% بعد شهرين من الانكماش، مع زيادة السعة 3.1% وانخفاض عامل الحمولة إلى 82% (-1.5 نقطة). وسجلت أستراليا، اليابان، والهند نموًا متفاوتًا بين 3.8% و4.6%، مع تغييرات طفيفة في عامل الحمولة. وتمثل هذه الأسواق الستة حوالي 30% من إجمالي الطلب المحلي العالمي و79% من إجمالي الطلب المحلي لهذه الأسواق.

توقعات نهاية العام

أشارت إياتا إلى أن توسع السعة المجدولة في نوفمبر بنسبة 3.6% وفي ديسمبر بنسبة 4.7% يعكس طلبًا قويًا على السفر خلال موسم العطلات وأنشطة الأعمال قبل نهاية العام. ورغم المخاطر الاقتصادية المتوقعة في 2026، أكدت إياتا أن استمرار نمو الطلب على السفر الجوي يمثل نقطة مضيئة للقطاع يوفر فرص عمل ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مما يستوجب دعم الحكومات لهذا القطاع الحيوي.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا السفر الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس

غدا.. إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس حول الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

الشيخ مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الحسين

خطيب مسجد الحسين: هذا الفعل يضمن لك مرافقة النبي في الجنة عليك

خطيب المسجد النبوي

سمات أهل الكرامة.. خطيب المسجد النبوي: منزلة الصبر على طاعة الله عظيمة

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد