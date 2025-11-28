موسم عطلات مزدحم.. إياتا تتوقع زخمًا في الرحلات الجوية عالميا خلال نوفمبر وديسمبر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن الطلب العالمي على السفر الجوي شهد في أكتوبر 2025 زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، محققًا أداءً قويًا ومستمرًا في كل من الأسواق الدولية والمحلية. وارتفعت السعة التشغيلية المتاحة بنسبة 5.8%، فيما سجل عامل الحمولة 84.6%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن أكتوبر 2024.

وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: “كان أكتوبر شهرًا قويًا للسفر الجوي، مع ملاحظة النمو الدولي لشركات الطيران الأمريكية بنسبة 4.5% بعد عدة أشهر من الأداء المستقر تقريبًا. التوقعات لبقية العام مشجعة، حيث من المتوقع أن تتوسع السعة المجدولة في نوفمبر بنسبة 3.6% وفي ديسمبر بنسبة 4.7%، ما يعكس طلبًا قويًا على السفر خلال موسم العطلات ورغبة الشركات في إنهاء صفقاتها قبل نهاية العام. في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي لعام 2026، تمثل مرونة الطلب على السفر الجوي نقطة مضيئة تستحق دعم الحكومات.”

أداء الأسواق الدولية

شهدت آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بنسبة 10.9%، مدعومة بزيادة السعة 9.1% وارتفاع عامل الحمولة إلى 84.4%، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2024 بمقدار 1.4 نقطة مئوية. جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل خاص بحركة الركاب إلى ومن الصين، اليابان، وفيتنام، التي شهدت جميعها توسعًا تجاوز 10%. وعزت إياتا هذا الأداء إلى انتعاش السفر الدولي داخل المنطقة وزيادة الطلب على الرحلات بين المدن الكبرى.

وفي أوروبا، سجلت شركات الطيران ارتفاعًا بنسبة 7.4% في الطلب، مع زيادة السعة 6% وعامل حمولة وصل إلى 86.5%، مرتفعًا 1.2 نقطة مئوية عن العام السابق. وذكرت إياتا أن السوق الأوروبية شهدت نموًا ثابتًا في الرحلات الدولية، مدعومًا بالزيادة المستمرة في السفر بين المدن الأوروبية والمحاور الدولية الرئيسية.

أما في الشرق الأوسط، فقد ارتفع الطلب بنسبة 10.7% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة السعة بنسبة 8.1% وارتفاع عامل الحمولة إلى 82.5% (+2 نقطة). وأوضحت إياتا أن النمو القوي يعود جزئيًا إلى انخفاض قاعدة المقارنة العام الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الركاب.

وفي أمريكا الشمالية، حققت شركات الطيران نموًا متواضعًا بنسبة 4.5%، مع زيادة السعة 4.7% وتراجع طفيف في عامل الحمولة إلى 84.2%. وواصل خط الأطلسي بين أمريكا وأوروبا توسعًا، حيث ارتفعت حركة الركاب بنسبة 3.8% مقارنة بشهر سبتمبر، وهو تحسن طفيف يعكس انتعاش الطلب بعد أشهر من الأداء المستقر.

وسجلت أمريكا اللاتينية نموًا في الطلب بنسبة 7.2%، مع زيادة السعة 8.2%، فيما شهدت أفريقيا نموًا بنسبة 7.3% مع زيادة السعة 5.3% وارتفاع عامل الحمولة إلى 74.1%.

الأسواق المحلية

على صعيد الرحلات المحلية، ارتفع الطلب بنسبة 3.4% مقارنة بأكتوبر 2024، مع توسع السعة بنسبة 3.6%، بينما انخفض عامل الحمولة قليلًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 84.6%. وكانت الأسواق البارزة هي البرازيل، التي سجلت نموًا محليًا قياسيًا بنسبة 12.4% مع زيادة السعة 10.5%، وعامل حمولة 85.2% (+1.5 نقطة)، والصين التي ارتفع فيها الطلب المحلي 5.7% مع زيادة السعة 4.6% وعامل حمولة 85.5% (+0.9 نقطة).

أما الولايات المتحدة، فقد شهدت السوق المحلية عودة النمو المعتدل بنسبة 1.3% بعد شهرين من الانكماش، مع زيادة السعة 3.1% وانخفاض عامل الحمولة إلى 82% (-1.5 نقطة). وسجلت أستراليا، اليابان، والهند نموًا متفاوتًا بين 3.8% و4.6%، مع تغييرات طفيفة في عامل الحمولة. وتمثل هذه الأسواق الستة حوالي 30% من إجمالي الطلب المحلي العالمي و79% من إجمالي الطلب المحلي لهذه الأسواق.

توقعات نهاية العام

أشارت إياتا إلى أن توسع السعة المجدولة في نوفمبر بنسبة 3.6% وفي ديسمبر بنسبة 4.7% يعكس طلبًا قويًا على السفر خلال موسم العطلات وأنشطة الأعمال قبل نهاية العام. ورغم المخاطر الاقتصادية المتوقعة في 2026، أكدت إياتا أن استمرار نمو الطلب على السفر الجوي يمثل نقطة مضيئة للقطاع يوفر فرص عمل ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مما يستوجب دعم الحكومات لهذا القطاع الحيوي.