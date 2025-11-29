قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مستشعر كاميرا Sony الجديد بدقة 200ميجا يربك حسابات Galaxy S26 Ultra

Sony
Sony
احمد الشريف

أعلنت سوني رسميًا عن مستشعر تصوير جديد للهواتف الذكية يحمل الاسم LYT-901 بدقة 200 ميجابكسل، ليكون أول مستشعر 200 ميجابيكسل من عائلة LYTIA الخاصة بها، في خطوة تُعد ردًا مباشرًا على قيادة سامسونج لسوق المستشعرات ذات الدقة العالية في الهواتف الرائدة.

 يأتي المستشعر الجديد بتصميم CMOS مكدّس وبحجم 1/1.12 بوصة تقريبًا، أي أصغر قليلًا من المستشعر LYT-900 مقاس 1 بوصة المستخدم في هواتف مثل Xiaomi 14 Ultra وOppo Find X7 Ultra، لكنه لا يزال أكبر بكثير من المستشعرات الشائعة بمقاس 1/1.56 أو 1/2.52 المستخدمة في بعض هواتف Galaxy S25 Ultra.​

وترى تحليلات PhoneArena أن سوني بهذه الخطوة تدخل بقوة إلى فئة 200 ميجابكسل التي كانت تهيمن عليها سامسونج عبر مستشعراتها المدمجة في هواتف مثل سلسلة Galaxy Ultra، ما يضع ضغطًا إضافيًا على Galaxy S26 Ultra المقبل الذي تشير التسريبات إلى أنه سيواصل الاعتماد على مستشعر 200 ميجابيكسل خاص بسامسونج. 

وبفضل الحجم الكبير والعدد الضخم للبكسلات، يعد LYT-901 بتحسينات ملحوظة في التفاصيل والضوضاء والمرونة عند القص والتكبير مقارنة بالمستشعرات المتوسطة الشائعة.​

قدرات تقنية متقدمة داخل المستشعر

تعِد سوني بأن يقدم LYT-901 مزيجًا من “الوضوح العالي” و“الحساسية المرتفعة”، عبر دائرة معالجة صور مدمجة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المستشعر نفسه، وليس فقط في المعالجة اللاحقة عبر المعالج الرئيسي للهاتف. 

وفق الشركة، تم تصميم المستشعر لتقديم أداء قوي في مختلف ظروف الإضاءة، بما في ذلك البيئات منخفضة الإضاءة التي تعاني فيها عادة مستشعرات الدقة العالية صغيرة البكسلات.​

يدعم LYT-901 التقاط صور RAW كاملة بدقة 200 ميجابكسل بنسبة 4:3 بسرعة تصل حتى 10 إطارات في الثانية، بالإضافة إلى التصوير بسرعة 30 إطارًا في الثانية في وضع 50 ميجابكسل، ما يفتح الباب أمام لقطات متتابعة عالية السرعة مع قدر كبير من التفاصيل للمصورين المحترفين وهواة التصوير المتقدم على الهواتف. 

وتتوقع التقارير أن نرى المستشعر لأول مرة في هواتف مثل Oppo Find X9 Ultra وvivo X300 Ultra مع إطلاق متوقع في مارس 2026 تقريبًا.​

ذكاء اصطناعي للتكبير ومعالجة التفاصيل

تبلغ أبعاد البكسل الواحدة في LYT-901 نحو 0.7 ميكرون، مما يسمح بحشر عدد ضخم من البكسلات مع الحفاظ على قدرة جيدة على استقبال الضوء عند الاعتماد على تقنيات دمج البكسلات. 

ويستخدم المستشعر بنية Quad‑Quad Bayer Coding (QQBC) حيث تُجمع 16 بكسل من اللون نفسه في مجموعة واحدة تعمل كبكسل أكبر في أوضاع التصوير العادية، ما يعزز الحساسية في الإضاءة الضعيفة، بينما يعاد “تفكيكها” إلى بكسلات منفصلة بواسطة خوارزميات إعادة تركيب (remosaicing) مدعومة بالذكاء الاصطناعي عند التكبير من أجل أقصى حدة وتفاصيل.​

تذكر سوني أن هذه المنظومة تسمح بتكبير رقمي فعال حتى 4x مع الحفاظ على جودة عالية، بالإضافة إلى دعم تسجيل فيديو بدقة 4K حتى 30 إطارًا في الثانية مع تكبير 4x أيضًا، مع تقنيات HDR متقدمة تمنح المستشعر مدى ديناميكي يزيد عن 100 ديسيبل، ما يساعد على الحفاظ على التفاصيل في مناطق الظلال والإضاءة العالية في المشهد ذاته.

 ويشير التقرير إلى أن LYT-901 يحمل نفس الهوية التقنية للمستشعر الذي كان معروفًا سابقًا بالاسم IMX09E قبل إعادة تسمية عائلة المستشعرات إلى LYTIA.​

تحدٍّ مباشر لـ Galaxy S26 Ultra

يرى كاتب التقرير أن Galaxy S26 Ultra سيدخل منافسة مباشرة مع أجهزة مزوّدة بمستشعر LYT-901، خاصة من شركات مثل Oppo وvivo التي أثبتت تفوقها في التصوير الليلي والتكبير الهجين في السنوات الأخيرة. 

وإذا ما نجح مستشعر سوني في تقديم ما تعد به الورقة التقنية من ديناميكية عالية وتفاصيل قوية وتكبير رباعي نظيف، فقد يجد هاتف سامسونج الرائد نفسه أمام ضغط حقيقي لتطوير منظومة التصوير أو المخاطرة بفقدان لقب “ملك الكاميرات” لصالح منافسين جدد.​

الخلاصة

مع إطلاق مستشعر LYT-901 بدقة 200 ميجابكسل، تؤكد سوني أن سباق الكاميرات في الهواتف الذكية ما زال في بدايته، وأن الابتكار لن يكون حكرًا على سامسونج في الفئة العليا. 

ومع ترقب أول الهواتف المزوّدة بهذا المستشعر في 2026، يبدو أن معركة التصوير بين Galaxy S26 Ultra والهواتف الصينية الرائدة ستكون من أكثر ملفات المنافسة سخونة في عالم الهواتف الذكية خلال العامين المقبلين.

sony 200 ميجابكسل Galaxy S26 Ultra

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
